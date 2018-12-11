Служба зовнішньої розвідки розпочала вихід зі структур СНД

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Вихід з угоди розпочато на доручення глави держави

Служба зовнішньої розвідки України на доручення президента розпочала процедуру виходу з угоди про принципи та основні напрями співробітництва органів безпеки і розвідслужб держав-учасниць СНД у сфері розвіддіяльності з 1992 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У СЗР підкреслили, що участь служби у цьому договорі є абсурдною.

"Участь української розвідки в цьому договорі поряд із російськими спецслужбами є абсурдною з огляду на збройну агресію Російської Федерації проти України, що триває вже п’ятий рік. Українській розвідці достовірно відомо, що російські спецслужби ще 2014 року спрямували потужний ресурс для недопущення виходу України з орбіти впливу Кремля. Дедалі зрозумілішим стає те, що відповідна масштабна операція здійснювалася спецслужбами РФ в Україні задовго до відкритого збройного нападу на нашу державу 2014 року", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, зазначається, що про ворожу налаштованість спецслужб РФ до України 9 грудня 2018 року відверто заявив очільник зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін у своєму інтерв’ю телеканалу "Росія 1".

Також у СЗР зазначають, що російські спецслужби поширили свою розвідувально-підривну діяльність і на країни-члени НАТО.

"Про це свідчать гучні шпигунські скандали за участю спецслужб РФ, що сталися останнім часом у деяких західних країнах", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що зовнішня розвідка України разом із партнерами по Євроатлантичній розвідувальній спільноті і надалі продовжить активну роботу, спрямовану на виявлення та нейтралізацію деструктивної діяльності спецслужб РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 11 грудня, закон про припинення дії договору про дружбу з Росією був офіційно опублікований у парламентській газеті "Голос України" і набуде чинності завтра, 12 грудня.

Закон передбачає, що договір перестане діяти з 1 квітня 2019 року. Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

У понеділок, 10 грудня, президент Петро Порошенко підписав цей закон. Він також назвав його черговим свідченням розриву з "колоніальним минулим".

При цьому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що шкодує у зв'язку з рішенням про розірвання договору.