Служба за власним бажанням: як самостійно обрати підрозділ і підписати контракт із ЗСУ

Долучитися до Сил оборони України можна не лише через мобілізацію, а й підписавши контракт. У такому разі є можливість самостійно обрати посаду та підрозділ для служби.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, як підписати контракт із підрозділом, до якого ви бажаєте потрапити.

Як знайти посаду в ЗСУ

У Міноборони пояснюють, що знайти вакансію можна кількома способами:

звернутися до центру рекрутингу Збройних сил України або безпосередньо до обраного підрозділу;

скористатися застосунком "Резерв+";

знайти пропозиції через "Лінію дронів" у "Дії";

переглянути вакансії на сайтах із пошуку роботи.

Кандидатам також радять підготувати резюме із зазначенням освіти та досвіду роботи, а також визначитися з бажаним напрямком служби.

Як отримати "відношення" від частини

Після вибору підрозділу розпочинається комунікація з військовою частиною. Кандидат проходить співбесіду, перевірку фізичної підготовки та інші етапи.

За результатами відбору частина видає рекомендаційний лист.

Якщо військова частина входить до переліку пріоритетного комплектування, сформованого Генштабом ЗСУ, такий лист є обов’язковим до врахування. В інших випадках залучення кандидата додатково погоджується з вищим командуванням.

Які етапи потрібно пройти

Із рекомендаційним листом кандидат має звернутися до центру рекрутингу або територіального центру комплектування (ТЦК), де:

уточнюють облікові дані;

формують особову справу.

Після цього кандидата направляють на:

військово-лікарську комісію;

професійно-психологічний відбір.

Якщо кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому можуть запропонувати інші варіанти в межах того ж підрозділу.

Як підписати контракт

Порядок підписання контракту залежить від наявності військового досвіду.

Якщо кандидат служив протягом останніх 10 років - його одразу направляють до військової частини, де з ним укладають контракт, який підписує командир підрозділу.

Якщо досвіду немає, то спочатку потрібно пройти базову загальну військову підготовку тривалістю 51 день, після чого направляють до місця служби. У такому разі контракт підписує командир навчального центру.