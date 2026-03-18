Служба по собственному желанию: как самостоятельно выбрать подразделение и подписать контракт с ВСУ

Приобщиться к Силам обороны Украины можно не только через мобилизацию, но и подписав контракт. В таком случае есть возможность самостоятельно выбрать должность и подразделение для службы.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, как подписать контракт с подразделением, в которое вы хотите попасть.

Как найти должность в ВСУ

В Минобороны объясняют, что найти вакансию можно несколькими способами:

обратиться в центр рекрутинга Вооруженных сил Украины или непосредственно в выбранное подразделение;

воспользоваться приложением "Резерв+";

найти предложения через "Линию дронов" в "Дії";

просмотреть вакансии на сайтах по поиску работы.

Кандидатам также советуют подготовить резюме с указанием образования и опыта работы, а также определиться с желаемым направлением службы.

Как получить "отношение" от части

После выбора подразделения начинается коммуникация с воинской частью. Кандидат проходит собеседование, проверку физической подготовки и другие этапы.

По результатам отбора часть выдает рекомендательное письмо.

Если воинская часть входит в перечень приоритетного комплектования, сформированного Генштабом ВСУ, такое письмо является обязательным ко вниманию. В других случаях привлечение кандидата дополнительно согласовывается с высшим командованием.

Какие этапы нужно пройти

С рекомендательным письмом кандидат должен обратиться в центр рекрутинга или территориальный центр комплектования (ТЦК), где:

уточняют учетные данные;

формируют личное дело.

После этого кандидата направляют на:

военно-врачебную комиссию;

профессионально-психологический отбор.

Если кандидат не соответствует требованиям выбранной должности, ему могут предложить другие варианты в пределах того же подразделения.

Как подписать контракт

Порядок подписания контракта зависит от наличия военного опыта.

Если кандидат служил в течение последних 10 лет - его сразу направляют в воинскую часть, где с ним заключают контракт, который подписывает командир подразделения.

Если опыта нет, то сначала нужно пройти базовую общую военную подготовку продолжительностью 51 день, после чего направляют к месту службы. В таком случае контракт подписывает командир учебного центра.