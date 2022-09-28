UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках"

Фото: Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках" (forsvaret.dk)
Автор: Іван Носальський

Розслідуванням витоку газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" займеться Служба безпеки Швеції. Ймовірно, що за подією можуть стояти інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт державної служби безпеки королівства.

"Служба безпеки прийняла від Поліцейського управління попереднє розслідування інциденту з "Північними потоками". Наразі цей злочин класифікується як саботаж за обтяжливих обставин", - зазначають у відомстві.

Також там наголосили, що мова може йти про серйозний злочин, який міг бути скоєний іншою державою та спрямований проти інтересів Швеції.

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, стало відомо провитік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися в результаті підводних вибухів, які були зафіксовані в районі, де проходять газопроводи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвеціяСеверный поток