Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках"

Розслідуванням витоку газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" займеться Служба безпеки Швеції. Ймовірно, що за подією можуть стояти інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт державної служби безпеки королівства.
"Служба безпеки прийняла від Поліцейського управління попереднє розслідування інциденту з "Північними потоками". Наразі цей злочин класифікується як саботаж за обтяжливих обставин", - зазначають у відомстві.
Також там наголосили, що мова може йти про серйозний злочин, який міг бути скоєний іншою державою та спрямований проти інтересів Швеції.
Нагадаємо, вчора, 27 вересня, стало відомо провитік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися в результаті підводних вибухів, які були зафіксовані в районі, де проходять газопроводи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.