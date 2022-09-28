Служба безопасности Швеции будет расследовать утечку на "Северных потоках"

Расследованием утечки газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" займется Служба безопасности Швеции. Не исключено, что за происшествием могут стоять другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт государственной службы безопасности королевства.

"Служба безопасности приняла от Полицейского управления предварительное расследование инцидента с "Северными потоками". В настоящее время это преступление классифицируется как саботаж при отягчающих обстоятельствах", - отмечают в ведомстве.

Также там подчеркнули, что речь может идти о серьезном преступлении, которое могло быть совершено другим государством и направлено против интересов Швеции.