Служба безопасности Швеции будет расследовать утечку на "Северных потоках"

Расследованием утечки газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" займется Служба безопасности Швеции. Не исключено, что за происшествием могут стоять другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт государственной службы безопасности королевства.
"Служба безопасности приняла от Полицейского управления предварительное расследование инцидента с "Северными потоками". В настоящее время это преступление классифицируется как саботаж при отягчающих обстоятельствах", - отмечают в ведомстве.
Также там подчеркнули, что речь может идти о серьезном преступлении, которое могло быть совершено другим государством и направлено против интересов Швеции.
Напомним, вчера, 27 сентября, стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
После этого шведские сейсмологи предположили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.
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