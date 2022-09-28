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Служба безопасности Швеции будет расследовать утечку на "Северных потоках"

Фото: Служба безопасности Швеции будет расследовать утечку на "Северных потоках" (forsvaret.dk)
Автор: Иван Носальский

Расследованием утечки газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" займется Служба безопасности Швеции. Не исключено, что за происшествием могут стоять другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт государственной службы безопасности королевства.

"Служба безопасности приняла от Полицейского управления предварительное расследование инцидента с "Северными потоками". В настоящее время это преступление классифицируется как саботаж при отягчающих обстоятельствах", - отмечают в ведомстве.

Также там подчеркнули, что речь может идти о серьезном преступлении, которое могло быть совершено другим государством и направлено против интересов Швеции.

Напомним, вчера, 27 сентября, стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи предположили, что утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

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ШвецияСеверный поток