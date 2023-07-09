Служба безпеки Латвії не бачить прямої загрози від ПВК "Вагнера"

Служба державної безпеки (VDD) Латвії заявила, що ПВК "Вагнера" наразі не становить пряму загрозу національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За даними видання, що латвійська спецслужба постійно отримує інформацію про діяльність найманців "Вагнера" й оцінює пов'язані з цим ризики як для національної, так і для регіональної безпеки.

З моменту вторгнення Росії в Україну VDD у співпраці з Державною прикордонною охороною в посиленому режимі здійснює заходи міграційного контролю з метою недопущення в'їзду до Латвії іноземців, які можуть становити загрозу національній безпеці країни.

Бунт ПВК "Вагнера" в Росії

Раніше ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони.

"Вагнерівці" в Білорусі

Пригожин несподівано припинив свій бунт у РФ, не дійшовши 200 км до Москви, після того як провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Диктатор пообіцяв ромістити найманців Пригожина на території Білорусі. Моніторинговий канал повідомив, що там вже будуються табори, де можуть розміститись "тисячі вагнерівців".

Станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

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