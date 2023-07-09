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Служба безопасности Латвии не видит прямой угрозы от ЧВК "Вагнера"

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Латвия, Воскресенье 09 июля 2023 15:58
Служба безопасности Латвии не видит прямой угрозы от ЧВК "Вагнера" Фото: Служба безопасности Латвии не видит угрозы от ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Служба государственной безопасности (VDD) Латвии заявила, что ЧВК "Вагнера" пока не представляет прямую угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным издания, латвийская спецслужба постоянно получает информацию о деятельности наемников "Вагнера" и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

С момента вторжения России в Украину VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Бунт ППК "Вагнера" в России

Ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Пригожин неожиданно прекратил свой бунт в РФ, не дойдя 200 км до Москвы, после того как провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Диктатор пообещал разместить наемников Пригожина на территории Беларуси. Мониторинговый канал сообщил, что там уже строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".

По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировались.

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