Служба безопасности Латвии не видит прямой угрозы от ЧВК "Вагнера"

Служба государственной безопасности (VDD) Латвии заявила, что ЧВК "Вагнера" пока не представляет прямую угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По данным издания, латвийская спецслужба постоянно получает информацию о деятельности наемников "Вагнера" и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

С момента вторжения России в Украину VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Бунт ППК "Вагнера" в России

Ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он начал попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Пригожин неожиданно прекратил свой бунт в РФ, не дойдя 200 км до Москвы, после того как провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Диктатор пообещал разместить наемников Пригожина на территории Беларуси. Мониторинговый канал сообщил, что там уже строятся лагеря, где могут разместиться "тысячи вагнеровцев".

По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.