На слушания об импичменте Трампа вызовут ученых по конституционному праву

Республиканцы в Юридическом комитете Палаты представителей США намерены вызвать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа специалистов по конституционному праву. Об этом говорится в письме высокопоставленного представителя республиканцев в юридическом комитете Дага Коллинза к председателю комитета демократа Джерролд Надлера, передает The Hill.

Отмечается, что 4 декабря комитет намерен заслушать ученых по конституционному праву для рассмотрения вопроса об импичменте

"Чтобы обеспечить справедливость и восстановить объективность процесса импичмента прошу расширенную группу и сбалансированный состав свидетелей ученых, которые бы высказали свое мнение по делу во время слушаний", - написал Коллинз.

По его словам, четырех ученых для рассмотрения вопроса об импичменте недостаточно.

"Это менее четверти тех ученых, которых вызвали для дачи показаний по делу импичмента Клинтона. Прошу вас расширить количество свидетелей, вызванных на 4 декабря, чтобы дать американскому народу возможность услышать большее количество различных точек зрения относительно импичмента", - отметил он.

В письме Коллинз не называет имена ученых, которых республиканцы хотят вызвать на слушания.

Ранее Надлер направил письмо представителю республиканцев в юридическом комитета Дагу Коллинзу с вопросом - не желает ли он разослать повестки и запросы по этому делу. Надлер определил для представителя республиканцев дедлайн для ответа - 6 декабря.

"Я готов назначить заседание комитета на понедельник, 9 декабря 2019, чтобы рассмотреть любые обращения", - написал Надлер Коллинзу.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.