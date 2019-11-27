ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет в Конгрессе США пригласил Трампа на слушания по импичменту

Новости » Политика     27.11.2019 - 01:04
Комитет в Конгрессе США пригласил Трампа на слушания по импичменту
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Слушания пройдут 4 декабря

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил американского президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Об этом говорится в соответствующем письме на сайте комитета.

Письмо к Трампу направил председатель комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк). Слушания состоятся 4 декабря 2019 года.

"Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", - указано в письме.

Надлер отметил, что также напомнил Трампу, что правила расследования импичмента в комитете позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его адвокату допрашивать группу свидетелей.

"У президента есть выбор: он может воспользоваться этой возможностью, чтобы быть представленным на слушаниях по импичменту, или он может перестать жаловаться на процесс. Я надеюсь, что он решит участвовать в расследовании напрямую или через адвоката, как это делали другие президенты до него", - отметил глава комитета.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Стало известно, что решение о приостановке военной помощи Украине было принято в Вашингтоне 25 июля, в день телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Отметим, именно содержание этого разговора повлекло разбирательство в деле импичмента.

Блокирование помощи Украине согласовали в день разговора Трампа с Зеленским Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря
Новости Украины Дональд Трампимпичментслушания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь