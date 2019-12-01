ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На слухання про імпічмент Трампа викличуть науковців з конституційного права

Новини » В світі     01.12.2019 - 06:47
На слухання про імпічмент Трампа викличуть науковців з конституційного права
Ілюстративне фото (GettyImages)

Руспубліканці просять розширити кількість фахівців з конституційного права, яких заслухають у Конгресі

Республіканці в Юридичному комітеті Палати представників США мають намір викликати на слухання щодо імпічменту президента США Дональда Трампа фахівців з конституційного права. Про це йдеться в листі високопоставленого представника республіканців у юридичному комітеті Дага Коллінза до голови комітету демократа Джерролда Надлера, передає The Hill.

Зазначається, що 4 грудня комітет має намір заслухати науковців з конституційного права для розгляду питання щодо імпічменту

"Щоб забезпечити справедливість і відновити об’єктивність процесу імпічменту прошу розширену групу і збалансований склад свідків науковців, які б висловили свою думку у справі під час слухань", - написав Коллінз.

За його словами, чотирьох науковців для розгляду питання щодо імпічменту недостатньо.

"Це менше чверті тих науковців, яких викликали для свідчень у справі імпічменту Клінтона. Прошу вас розширити кількість свідків, викликаних на 4 грудня, аби дати американському народові можливість почути більшу кількість різних точок зору щодо імпічменту", - зазначив він.

У листі Коллінз не називає імена науковців, яких республіканці хочуть викликати на слухання.

Раніше Надлер надіслав лист представникові республіканців у юридичному комітету Дагу Коллінзу із запитанням - чи не бажає він розіслати повістки й запити щодо цієї справи. Надлер визначив для представника республіканців дедлайн для відповіді - 6 грудня.

"Я готовий призначити засідання комітету на понеділок, 9 грудня 2019 року, щоб розглянути будь-які звернення", - написав Надлер Коллінзу.

Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США запросив Трампа взяти участь у слуханнях в рамках процедури імпічменту.

Раніше Трамп заявив, що хоче, щоб у справі про його імпічмент дали свідчення держсекретар Майкл Помпео, міністр енергетики Рік Перрі, а також в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені.

Україна може почати вигідні Трампу розслідування, - CNN Трампу дали більше часу на відповідь про участь у слуханнях щодо імпічменту
Новини України Дональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся