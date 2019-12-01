На слухання про імпічмент Трампа викличуть науковців з конституційного права

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Руспубліканці просять розширити кількість фахівців з конституційного права, яких заслухають у Конгресі

Республіканці в Юридичному комітеті Палати представників США мають намір викликати на слухання щодо імпічменту президента США Дональда Трампа фахівців з конституційного права. Про це йдеться в листі високопоставленого представника республіканців у юридичному комітеті Дага Коллінза до голови комітету демократа Джерролда Надлера, передає The Hill.

Зазначається, що 4 грудня комітет має намір заслухати науковців з конституційного права для розгляду питання щодо імпічменту

"Щоб забезпечити справедливість і відновити об’єктивність процесу імпічменту прошу розширену групу і збалансований склад свідків науковців, які б висловили свою думку у справі під час слухань", - написав Коллінз.

За його словами, чотирьох науковців для розгляду питання щодо імпічменту недостатньо.

"Це менше чверті тих науковців, яких викликали для свідчень у справі імпічменту Клінтона. Прошу вас розширити кількість свідків, викликаних на 4 грудня, аби дати американському народові можливість почути більшу кількість різних точок зору щодо імпічменту", - зазначив він.

У листі Коллінз не називає імена науковців, яких республіканці хочуть викликати на слухання.

Раніше Надлер надіслав лист представникові республіканців у юридичному комітету Дагу Коллінзу із запитанням - чи не бажає він розіслати повістки й запити щодо цієї справи. Надлер визначив для представника республіканців дедлайн для відповіді - 6 грудня.

"Я готовий призначити засідання комітету на понеділок, 9 грудня 2019 року, щоб розглянути будь-які звернення", - написав Надлер Коллінзу.

Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США запросив Трампа взяти участь у слуханнях в рамках процедури імпічменту.

Раніше Трамп заявив, що хоче, щоб у справі про його імпічмент дали свідчення держсекретар Майкл Помпео, міністр енергетики Рік Перрі, а також в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені.