Во фракции "Слуга народа" формируется отдельная группа бизнесмена Павлюка

Потенциальная группа насчитывает примерно два десятка депутатов

Отдельную группу внутри фракции "Слуга народа" хочет спроектировать черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, работавший с командой Владимира Зеленского во время президентской кампании. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию".

Павлюк в штабе Зеленского помогал в поиске источников финансирования и с координацией региональных штабов.

По информации РБК-Украина, эта потенциальная группа насчитывает примерно два десятка депутатов, которых в "Зе-команду" привел сам Павлюк. При этом ее участники утверждают, что их уже около 70 человек.

Голосование, показавшее синхронность этой группы - законопроект о полупроводниковых изделиях №1062, который предусмотрен обязательствами Украины по Ассоциации с ЕС. Он был принят при помощи голосов депутатов вне коалиции, тогда как "Слуга народа" дала только 196 голосов "за".



"Тогда этот документ не поддержали депутаты, принадлежащие к условной группе Павлюка. Но в то же время за него не проголосовали и другие члены фракции. Многие попросту не разобрались, посчитав его лоббистским", - утверждает источник в монобольшинстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе первого заседания Рады пригрозил нардепам роспуском. В частности, он попросил депутатов не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе. Также Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться.