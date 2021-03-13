"Слуги народа" откроют всеукраинскую приемную: как будет работать

В Киеве откроется Всеукраинская приемная партии "Слуга народа". Она находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко.

Она будет работать с украинскими избирателями по всем вопросам. Один или два дня в неделю будет проходить прием местных депутатов.

"Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта - ред.) в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", - сказал Корниенко

Приемная будет работать с 10:00 до 18.00. Проектом будет руководить Секретариат партии. Корниенко также заявил, что работникам приемной будут платить "рыночную зарплату".