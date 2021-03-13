"Слуги народа" откроют всеукраинскую приемную: как будет работать

В Киеве откроется Всеукраинская приемная партии "Слуга народа". Она находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко.
Она будет работать с украинскими избирателями по всем вопросам. Один или два дня в неделю будет проходить прием местных депутатов.
"Я думаю, что с понедельника-вторника (15-16 марта - ред.) в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", - сказал Корниенко
Приемная будет работать с 10:00 до 18.00. Проектом будет руководить Секретариат партии. Корниенко также заявил, что работникам приемной будут платить "рыночную зарплату".
Напомним, партия "Слуга народа" изменила структуру. Политический совет возглавил глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия.
Также были избраны четыре заместителя Арахамии: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарем стал Анатолий Остапенко. Еще восемь заместителей изберут на следующих заседаниях. Общее количество членов Политсовета должно быть 73 человека.