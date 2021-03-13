"Слугу народа" будут очищать от "засланных казачков": Корниенко рассказал как
Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "слуг".
Он транслировался на Youtube.
По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.
"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность по исключению таких людей в парламенте. В первую очередь я про партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).