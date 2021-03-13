ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Слугу народа" будут очищать от "засланных казачков": Корниенко рассказал как

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 13:25
"Слугу народа" будут очищать от "засланных казачков": Корниенко рассказал как Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "слуг".

Он транслировался на Youtube.

По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.

"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность по исключению таких людей в парламенте. В первую очередь я про партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика партия Слуга народа
NEWS
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации