"Слуга народа" изменила структуру партии: кто возглавляет новые органы

Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии Александр Корниенко.

Также были избраны четыре заместителя Арахамии: Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарем стал Анатолий Остапенко.

Кроме того, Кравчук сообщила, что еще восемь заместителей изберут на следующих заседаниях. Общее количество членов Политсовета должно быть 73 человека.

"Национальный совет общин. Его будет возглавлять господин Александр Завитневич, глава Черкасской областной организации. Этот орган будет отвечать за формирование региональной политики и распределение части государственного финансирования, связанного именно с функционированием региональных организаций", - заявил Корниенко.