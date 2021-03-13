"Слуги народу" відкриють всеукраїнську приймальню: як буде працювати

У Києві відкриється Всеукраїнська приймальня партії "Слуга народу". Вона знаходиться в конгрессно-виставковому центрі "Парковий".
Про це в ході брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко.
Вона цілодобово буде працювати з українськими виборцями з усіх питань. Один або два дні буде проходити зустріч місцевих депутатів.
"Я думаю, що з понеділка-вівторка (15-16 березня - ред.) в "Парковому" відкриється всеукраїнська приймальня партії "Слуга народу", буде окремий міні-сайт цьому присвячений", - сказав Корнієнко
Приймальня буде працювати з 10:00 до 18.00. Проектом буде керувати Секретаріат партії. Корнієнко також заявив, що працівникам приймальні будуть платити "ринкову зарплату".
Нагадаємо, партія "Слуга народу" змінила структуру. Політичну раду очолив голова фракції СН у парламенті Давид Арахамія.
Також були обрані чотири заступника Арахамії: Руслан Стефанчук, Євгенія Кравчук, Андрій Мотовиловець, Вадим Галайчук. Секретарем став Анатолій Остапенко. Ще вісім заступників оберуть на наступних засіданнях. Загальна кількість членів Політради має бути 73 людини.