Может ли от "Слуги народа" отделиться новая партия: ответ Корниенко

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

"Могут ли в нем (новом проекте, - ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве", - заявил он.

Корниенко считает, что депутаты фракции, которые в будущем не видят себя в политике, они себе строят одну траекторию. А те, кто видит себя дальше со "Слугой народа" и вместе с президентом, сейчас активно работают над партийным строительством и развитием региональных структур.

"С теми, у кого в голове своя картина мира, как у Евгения Шевченко, мы просто на каком-то этапе расходимся, и он дальше идет своей дорогой, а мы - своей", - сообщил он.

Отметим, нардепа Евгения Шевченко исключили из СН после того, как он самостоятельно решил поехать к непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко с "официальным" визитом.