Новый рейтинг партий: "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа"

Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в первой декаде июня 2021 года, то партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" набрали бы примерно одинаковую поддержку избирателей.

Так, партию "Слуга народа" поддержали бы 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, "Европейскую солидарность" - 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (12%) и "ОПЗЖ" (11,9%).

Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,2%).

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему "Украинская стратегия Гройсмана "(4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Е. Мураев и В. Новинский) (4,2%) и Радикальная партия (4,2%).

На выборах президента, если бы они происходили в начале июня и если бы в них принимали указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 17,4%.

Далее следуют Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%) и Игорь Смешко (8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.