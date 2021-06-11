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Новый рейтинг партий: "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа"

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:02
Новый рейтинг партий: "Евросолидарность" почти сравнялась со "Слугой народа" Фото: голосование на избирательном участке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в первой декаде июня 2021 года, то партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" набрали бы примерно одинаковую поддержку избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного социологического института (КМИС).

Так, партию "Слуга народа" поддержали бы 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, "Европейскую солидарность" - 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

Третье-четвертое места делят "Батькивщина" (12%) и "ОПЗЖ" (11,9%).

Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,2%).

Новый рейтинг партий: &quot;Евросолидарность&quot; почти сравнялась со &quot;Слугой народа&quot;

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему "Украинская стратегия Гройсмана "(4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Е. Мураев и В. Новинский) (4,2%) и Радикальная партия (4,2%).

На выборах президента, если бы они происходили в начале июня и если бы в них принимали указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали бы 17,4%.

Далее следуют Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%) и Игорь Смешко (8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

Напомним, согласно предварительному опросу КМИС, 5%-ый барьер в Верховную Раду могли бы преодолеть семь партий.

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