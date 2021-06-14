Чи може від "Слуги народу" відділитись нова партія: відповідь Корнієнка

За його словами, українці розуміють, коли їм щось "втюхують" політтехнологи чи то з боку влади, чи то з боку олігархів. І ця партія зможе з'явитись лише у тому випадку, якщо вони самі цього захочуть.

"Чи можуть у ньому (новому проекті, - ред.) взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в пожиттєвому рабстві", - заявив він.

Корнієнко вважає, що депутати фракції, які в майбутньому не бачать себе в політиці, вони собі вибудовують одну траєкторію. А ті, хто бачить себе далі зі "Слугою народу" і разом з президентом, зараз активно працюють з над партійним будівництвом і розвитком регіональних структур.

"З тими, у кого в голові своя картина світу, як у Євгенія Шевченка, ми просто на якомусь етапі розходимося, і він далі іде своєю дорогою, а ми - своєю", - повідомив він.

Зазначимо, нардепа Євгенія Шевченка виключили з СН після того, як він самостійно вирішив поїхати до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з "офіційним" візитом.