А слуги кто? Кто идет в Раду от партии Владимира Зеленского

Уверенная победа Владимира Зеленского на президентских выборах во многом стала результатом общественного запроса на новые лица в политике. Уже став главой государства, Зеленский пообещал максимальное кадровое обновление законодательной власти, проведя в Верховную раду те же самые "новые лица".

Конкуренция за право стать кандидатом от партии Зеленского развернулась нешуточная. Как рассказывали штабисты СН, некоторые кандидаты перед партийным съездом не только "подчищали" за собой следы в интернете или удаляли профили в соцсетях, но и вовсе меняли имена или фамилии. Это неудивительно, учитывая, что согласно данным закрытых исследований, проводившихся конкурентами СН, сам факт выдвижения от партии Зеленского может добавить кандидату, даже совершенно неизвестному, от 10% до 30% в зависимости от региона.

А крайне сжатые сроки кампании, как рассказывали РБК-Украина политтехнологи "Слуги народа", делали подбор, а главное – проверку и отсеивание кандидатов, очень непростым делом. В рамках процедуры постпраймериз партия отозвала нескольких наиболее сомнительных выдвиженцев. Кто-то, попав под волну критики в соцсетях, решил сам отказаться от похода на выборы. Но отдельные неоднозначные личности в рядах "Слуги народа" все же остались.

РБК-Украина выделило несколько ключевых категорий кандидатов от СН. Среди прочих, это представители Зе!Команды (16 человек) и штабов Зеленского на местах (34 кандидата), "кварталовцы" (7), активисты и эксперты (52), звезды спорта и шоу-бизнеса (8). Наиболее многочисленная группа – представители бизнес-среды, их 90 человек. Среди них выделяется подгруппа бизнесменов из строительной отрасли.

Выделяются также внушительные группы "бюджетников", в первую очередь, из сферы образования – 27 человек, юристы – 28 и представители местного самоуправления – 15 человек. Отдельно стоит выделить кандидатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским и партией УКРОП – их насчитывается 25. А 16 человек, по нашим подсчетам, связаны с другими влиятельными персонами украинского бизнеса и политики.

Владимир Зеленский и кандидаты от "Слуги народа" на съезде партии в июне 2019 года (Фото: УНИАН)

При этом многих персонажей вполне можно было бы отнести к двум или даже к трем категориям, потому РБК-Украина определялось, что именно могло стать ключевым фактором для попадания кандидата в список кандидатов от "Слуги народа", например, бизнес-деятельность или гражданский активизм.

О некоторых кандидатах в открытом доступе не удалось найти вообще никакой информации, как и понять, благодаря чему они попали в ряды президентской партии. А для некоторых "новых лиц" нынешние выборы будут уже не первыми и даже не вторыми, а "Слуга народу" – просто очередной партией. Например, кандидат по 47 округу (Донецкая область) Василий Патлачук в 2002 и 2006 годах безуспешно баллотировался в Раду от Компартии, а в 2014 году был самовыдвиженцем. Тогда как кандидат по 99 округу (Кировоградская область) Александр Дануца дважды баллотировался в Раду от "Нашей Украины" и "Украина – Вперед!", а в Кировоградский горсовет – от Блока Петра Порошенко.

В региональном разрезе заметно, что в отдельных областях от "Слуги народа" идут откровенно слабые кандидаты, которые не смогут составить серьезной конкуренции местным тяжеловесам по своим округам. Округа на Волыни явно ушли "под команду" влиятельного главы местного облсовета от УКРОПа и давнего соратника Коломойского Игоря Палицу. В Днепропетровской области ряд округов – "под команду" того же Коломойского и "укроповцев", аналогичная ситуация и на Ивано-Франковщине.

На закарпатских округах кандидаты от СН вряд ли помешают переизбраться членам влиятельной семьи Балог. В Киеве, где концентрация сильных кандидатов традиционно высока, по некоторым округам "Слуга народа" выставила не особенно видных представителей.

Конечно, не стоит исключать, что речь может идти не о договоренностях и "сливе", а лишь о том, что в ряде регионов команда президента в сжатые сроки просто не смогла найти мощных кандидатов. К примеру, в Донецкой области, за исключением шоумена Сергея Сивохо, СН выдвинула малоузнаваемых кандидатов, которые вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию различным представителям "Оппоблока", "Оппозиционной платформы" и другим экс-членам Партии регионов.

Полную раскладку кандидатов от "Слуги народа" по категориям можно посмотреть здесь.

Зе!Команда

В этой категории представлены как хорошо известные близкие соратники Владимира Зеленского, вроде главы партии Дмитрия Разумкова (№1) или представителя президента в Раде Руслана Стефанчука (№2), так и менее публичные штабисты, например, руководитель диджитал-направления президентской кампании Зеленского Михаил Федоров (№6), глава штаба СН Александр Корниенко (№7) или партнеры Разумкова по политтехнологическому бизнесу – Василий Мокан (№103) и Нелли Яковлева (№113).

Сюда же стоит отнести представителей экспертного сообщества, которые вошли в Зе!Команду еще во время президентской гонки. Это, например, Андрей Герус (№17), ныне – представитель Зеленского в Кабмине, а также Сергей Бабак (№11), отвечающий за образовательную тематику и юрист Ирина Венедиктова (№3). Все они идут по партийному списку.

Квартал-95

Самый известный представитель "кварталовцев" – это Юрий Корявченков – "Юзик", который баллотируется по 33 округу в Кривом Роге. По мажоритарке также идут участник "Лиги смеха" Андрей Боблях (145 округ, Полтава) и Ирина Борзова – жена экс-КВНщика и нынешнего и.о. главы Госуправделами Сергея Борзова и дочь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули.

По спискам идут гендиректор компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко (№25), участник "Лиги смеха" и бывший свадебный тамада Игорь Кривошеев (№37), сценарист "Квартала" Александр Кабанов (№87) и директор по цифровым продуктам "Квартала" Елена Хоменко (№129).

"Люди Коломойского" и УКРОП

Владимир Зеленский неоднократно опровергал свои связи с олигархом Игорем Коломойским, помимо бизнеса. Но анализ кандидатов от "Слуги народа" показывает, что не менее двух с половиной десятков выдвиженцев СН так или иначе связаны или с Коломойским непосредственно, или с аффилированной с ним партией УКРОП.

Прежде всего, здесь стоит выделить сотрудников принадлежащего Коломойскому канала 1+1: гендиректора Александра Ткаченко (№9 в списке), финдиректора ТОВ "1+1 Интернет" Артема Ковалева (№45), журналистов Александра Дубинского (94 округ, Киевщина), Ольгу Василевскую-Смаглюк (96 округ, Киевщина) и Сергея Швеца (214 округ, Киев).

Влияние Коломойского особенно заметно в базовых для него и УКРОПа регионах. Экс-кандидат на местных выборах от УКРОПа в Луцке, представитель Зеленского в регионе и участник "Лиги смеха" Валерий Стернийчук идет в списке партии под 46 номером. Советник Игоря Палицы Вячеслав Рублев баллотируется по 20 округу на Волыни, по соседнему 21-ому – коллега Стернийчука по "Лиге смеха" и бывший сотрудник близкой к Палице газеты "Аверс-Пресс" (уже не издается) Андрей Лев.

Днепропетровская область также представлена близкими к Коломойскому людьми или депутатами от УКРОПа: 27 округ – предприниматель Вячеслав Медяник, 28 округ – известный волонтер Юрий Мисягин, 29 округ – предприниматель и адвокат Юрий Демченко, 34 округ – член политсовета УКРОПа Дмитрий Черный, 38 округ – депутат облсовета от УКРОПа Владислав Бородин, 39 округ – замглавы облсовета Сергей Северин, 40 округ – бизнесмен Александр Трухин.

Аналогичная ситуация и в Ивано-Франковской области. 83 округ – помощник нардепа от УКРОПа и экс-кандидата в президенты Александра Шевченко, который балотируется на этом же округе – Андрей Сторожук, 84 округ – другой помощник Шевченко Игорь Фрис, 86 округ – депутат облсовета от УКРОПа Александр Матусевич, 88 округ – экономист Андрей Шевченко, ранее проспонсировавший избирательный фонд своего однофамильца на 1,6 млн гривен.

По 91 округу на Киевщине идет Олег Дунда, он входит в совет директоров холдинга "Independence". Глава этой компнаии Станислав Шейхетов приходится зятем совладельцу группы "Приват" Геннадию Боголюбову. К слову, сам Дунда ранее баллотировался в Киевсовет от партии "Видродження", влияние на которую также приписывают Коломойскому.

Кандидат по 207 округу на Черниговщине Максим Зуев несколько раз баллотировался в Верховную раду и Днепровский горсовет (в последний – успешно) от связанной с Коломойским партии "Украина майбутнього". Кандидат по киевскому 211 округу Александр Юрченко – помощник главы УКРОПа Тараса Батенко, а по 215 округу – дипломат Богдан Яременко, до недавних пор возглавлявший столичную организацию УКРОПа. Бывшая пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук – 112 номер в списке "Слуги народа".

Связи и родственники

Кроме людей, аффилированных с Игорем Коломойским и УКРОПом, партия Владимира Зеленского выдвинула группу кандидатов, которых по формальным признакам можно связать с другими влиятельными политиками и бизнесменами. Преимущественно они идут за мандатами на мажоритарных округах.

Как минимум двух кандидатов из списка "Слуги народа" принято считать людьми из орбиты министра внутренних дел Арсена Авакова. Денис Монастырский (19 номер) в "Зе!Команде" отвечает за реформу правоохранительной и судебной системы. Он входит в комиссию по отбору руководства Госбюро расследований, до недавнего времени был помощником нардепа Антона Геращенко, близкого соратника Авакова. Сам Монастырский связь с главой МВД отрицает. Владислав Криклий (12 номер) пришел на госслужбу после Революции достоинства из сферы IT-решений для бизнеса. На первых порах он был советником Авакова, теперь же возглавляет Главный сервисный центр МВД.

На двух округах Винницкой области от "Слуги народа" баллотируются люди, связанные с экс-регионалом Григорием Калетником. Адвокат Таиса Томляк (16 округ, Ямполь) защищает интересы Винницкого национального аграрного университета. Калетник – президент этого ВУЗа. Павел Довгань (18 округ, Ильинцы) работает в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономичное", которое входит в структуру того же ВУЗа. По этому округу в Раду идет и сам Калетник.

Директор по корпоративным отношениям корпорации олигарха Виктора Пинчука "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский выдвигается от политсилы Зеленского по округу №24 (Днепр). Тут же идет близкий соратник олигарха, действующий народный депутат Яков Безбах.

Среди кандидатов "Слуги народа" есть также двое людей связанных с Вячеславом Богуслаевым – народным депутатом V-VIII созывов и владельцем предприятия "Мотор Сич", которое расположено в Запорожье. Замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники этой компании Артем Кунаев баллотируется в Раду под №100 от СН. По 74 округу в Запорожье партия выдвинула в депутаты Геннадия Касая, который руководит спортивным комплексом "Мотор Сич", гандбольным клубом "Мотор" и дворцом спорта "Юность" (принадлежит компании "Мотор Сич"). Сам Богуслаев идет в парламент по 77 округу (Запорожье), где "Слуга народа" выдвинула 29-летнего свадебного и семейного фотографа Сергея Штепу.

По округу №93 (Переяслав-Хмельницкий), где получил мандат беглый нардеп Александр Онищенко, от "Слуги народа" идет бизнесвумен Анна Скороход. Ее гражданский муж – российский банкир Алексей Алякин, скрывающийся в Украине, бизнес-партнер Павла Фукса. Последнего называли одним из спонсоров президентской кампании Зеленского, хотя в его штабе от связей с Фуксом открещиваются. К слову, Центризбирком отказал в регистрации Онищенко, который хотел повторно бороться за мандат на этом округе, но вместо него здесь баллотируется его гражданская жена Анна Ризатдинова.

В Николаеве по 128-му округу баллотируется Александр Гайду. Этот кандидат много лет руководил морским специализированным портом "Ника-Тера", которым владеет Дмитрий Фирташ. По сообщениям местных СМИ, в 2015 году Юрий Бойко якобы предлагал его кандидатуру на должность главы областной организации "Оппозиционного блока". Примечательно, что парторганизации "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За життя" в Николаеве зарегистрированы по одному адресу.

Урбанист Александр Горенюк идет в Раду по одесскому округу номер 136. Его отец дружен с сыном бывшего генпрокурора Виктора Пшонки. Сам кандидат в свое время работал ассистентом киевского застройщика Андрея Ваврыша. Этому бизнесмену также приписывают влияние на мажоритарщицу от "Слуги народа" по 220 округу (Киев) Анну Бондарь. Сейчас она работает в Минрегионе, но ранее была подчиненной Ваврыша.

Одесского бизнесмена Руслана Плохого партия Зеленского выдвинула в 142-м округе (Арциз). Его отец – бывший нардеп от Партии регионов и "Батькивщины" Игорь Плохой, известен в регионе схемами по завладению крупными площадями сельхозземель и застройкой исторического центра Одессы. Плохой-младший также был помощником нардепов Татьяны Бахтеевой и Дмитрия Святаша.

На соседнем округе (№143, Измаил) "Слугу народа" представляет бывший замдиректора НЭК "Укрэнерго" Виктор Куртев. В свое время он тесно сотрудничал с экс-министром топлива и энергетики Иваном Плачковым, который обосновался под Одессой. Сейчас Куртева связывают с бизнесменом Василием Хмельницким общими проектами в солнечной энергетике. Куртев внес в избирательный фонд Зеленского 1,5 млн гривен.

В городе Горишни Плавни (округ №150) идет участник проекта на ICTV "Новые лидеры" Алексей Мовчан. Он работает в "ProZorro.Продажи" заместителем отдела управления проектами. Интересно, что Мовчан приходится племянником нардепу Юрию Шаповалову ("Видродження"), который активно расставляет своих людей на соседних с Кременчугом округах.

Еще один родственник влиятельного политика идет в Раду в Хмельницком (187 округ). Это Николай Стефанчук – брат представителя президента в парламенте и идеолога "Слуги народа" Руслана Стефанчука. Ранее он пытался попасть в Верховный суд, но выбыл из конкурса.

По киевскому округу №223 баллотируется менеджер Сергея Таруты – Людмила Буймистер. Она возглавляла правление его польской компании, работающей в сфере ветроэнергетики. На данный момент Буймистер руководит Гданьской судостроительной верфью. Она также была гендиректором компании Таруты "Киномания".

Активисты и эксперты

Активисты и эксперты по различным направлениям – вторая по численности, после бизнесменов, категория среди кандидатов от "Слуги народа". Здесь есть и известные на всеукраинском уровне люди, которые в основном идут по партийному списку, и местные активисты, баллотирующиеся в округах.

На 4 месте в списке – Давид Арахамия, более известный как "Давид Браун". Он - сооснователь международной IT-компании Template Monster и волонтерской организации "Народный проект". После начала активной фазы войны стал советником главы Николаевской ОГА, а потом – министра обороны. С октября 2014 года возглавлял Совет волонтеров при Минобороны. На днях был назначен секретарем национального инвестиционного совета.

23 номер списка – художник-муралист Гео Лерос, основатель проекта Art United Us и советник мэра Киева Виталия Кличко. 62 номер – эксперт по вопросам гендерного равенства и помощница нардепа Сергея Лещенко Марина Бардина.

82 номер Марьян Заблоцкий – замглавы Украинской аграрной ассоциации, участник проекта "Новые лидеры" на телеканале ICTV, глава общественного Совета при комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, в качестве экономического эксперта регулярно выступает на телеканалах.

104 номер Роксолана Пидласа – советница вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, работала проектным менеджером Украинского кризисного медиацентра.

По 81 округу (Запорожская область) идет PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь СТОП", по 169 округу в Харькове – Александр Куницкий, он же блоггер zpsanek, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. В 218 округе в Киеве баллотируется Дмитрий Гурин – урбанист и блогер.

Звезды шоу-бизнеса и спорта

Не обошлось в списке "Слуги народа" и без традиционного предвыборного приема украинских партий – выдвижения спортивных и телевизионных звезд, хотя и число весьма невелико. Большой неожиданностью стало появление на 10 месте списка чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка. На 57 месте идет легкоатлетка, чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Ольга Саладуха. По 118 округу (Львов) выдвигается Артем Федецкий, игрок местного ФК "Карпаты" и экс-игрок сборной Украины, известный своей выраженно проукраинской позицией.

Трое кандидатов-мажоритарщиков являются фактическими коллегами Владимира Зеленского по его предыдущей карьере – Роман Грищук (222 округ, Киев) и Александр Скичко (197 округ, Черкащина) из студии "Мамахохотала". Последний также является зятем крупного бизнесмена Леонида Юрушева. По 49 округу (Донецкая область) идет известный комик Сергей Сивохо.

По 219 округу в Киеве в народные депутаты баллотируется ресторатор, телеведущий и герой светских хроник Николай Тищенко. С большой натяжкой в эту компанию можно записать и Героя Украины, участника АТО, экс-командира аэромобильного батальона 95-ой отдельной аэромобильной бригады Игоря Герасименко – среди кандидатов от "Слуги народа" есть и другие участники боевых действий на Донбассе, но гораздо менее известные.

Бизнес

Бизнесмены - самая обширная категория выдвиженцев от "Слуги народа". При анализе списков сюда включались все кандидаты, так или иначе связанные с коммерческой деятельностью, не только владельцы, но и наемные менеджеры.

Разброс масштабов их компаний впечатляет – кандидатами от "Слуги народа" стали и представители крупного бизнеса, например, глава набсовета и основатель киевской группы компаний Status Group (известна такими столичными объектами как Podil Plaza & Residence, ЖК Ривьера, Статус град), который идет по 196 округу в Черкасской области Андрей Стрихарский, и директор сельского фермерского хозяйства "Тополек" Сергей Кобзар, который на 105 округе (Луганщина) будет конкурировать с родным братом Виктора Медведчука – Сергеем.

Среди примечательных кандидатов-бизнесменов можно назвать Алексея Кузнецова, идущего по 106 округу (Северодонецк, Луганская область), который был помощником экс-нардепа Владимира Медяника, подозреваемого в причастности к созданию так называемой "ЛНР".

Другой интересный кандидат – мастер спорта по пауэрлифтингу и владелец двух спортклубов Артем Дмитрук (округ №133, Одесса). На День Конституции кандидат планирует поставить рекорд Украины по подъему со штангой на плечах, взобравшись по Потемкинской лестнице в Одессе.

Неоднозначные кандидаты

Группа людей, которых "Слуга народа" выдвинула по списку и на мажоритарных округах, заслуживает отдельного внимания, благодаря интересным нюансам в их биографии.

Девелопер Андрей Холодов идет 22-ым номером в списке "Слуги народа". Согласно информации на сайте партии, его жена Екатерина Шаховская занимается производством и продажей свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya. Ее сына крестила Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука. Также на Шаховскую записаны компании, связанные с содержанием МАФов.

Прокурор Владлен Неклюдов начинал карьеру в городе Кривой Рог в конце 90-х. Сейчас кандидат в нардепы от "Слуги народа" под 36 номером трудится в Днепропетровской областной прокуратуре. В СМИ известен, прежде всего, как "поющий прокурор". Он снимает клипы на свои песни и выкладывает их в YouTube.

Под 78-м номером в списке "Слуги народа" идет бизнесвумен Ольга Кавун. Ее муж Дмитрий Кавун был заместителем прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Януковича. Чета Кавунов недавно проспонсировала партию "Наши" Евгения Мураева на 234 тысячи гривен. Интересный нюанс: Кавун не было в первом варианте списка, утвержденного на съезде политсилы.

Блогер Елизавета Богуцкая заняла 95 строчку в списке политсилы Владимира Зеленского. Она стала популярной после ряда постов в соцсети с осуждением российской оккупации Крыма в 2014 году, после чего покинула полуостров. Богуцкая была активной соратницей Михеила Саакашвили, известна также резкой критикой президента Петра Порошенко.

Замглавы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов баллотируется в Верховную Раду под 99-м номером в списке "Слуги народа". Он владеет киевским отделением российской компании Kesarev Consulting, сотрудничал с корпорацией "Интерпайп" Виктора Пинчука в составе антикризисной PR-группы, также был советником министров финансов и аграрной политики. Соколов до сих пор имеет российский паспорт, но пытается выйти из гражданства.

Блогер Максим Бужанский известен неоднозначными высказываниями против участников Революции достоинства и ностальгией за советскими временами. "Слуга народа" выдвинула его кандидатом в нардепы по 25 округу в городе Днепр. Ряд лидеров мнений в Facebook публично призывал руководство "Слуги народа" отозвать его кандидатуру, но безрезультатно.

Татьяна Грищенко представляет партию Зеленского на 66 округе в Малине. Информации о ней в сети очень мало. Известно, что кандидат входит в общественную организацию "Свичадо". На нескольких последних выборах она работала членом окружного избиркома от Партии регионов и "Оппозиционного блока".

Александр Пекарь баллотируется по закарпатскому округу №68. Этот кандидат стал известным после того, как в сети обнаружили его заявку на одном из сайтов по поиску работы. В коротком резюме на русском языке кандидат допустил 20 ошибок. При этом сам Пекарь отметил, что владеет пятью языками.

Предприниматель Олег Семинский попытает удачу на скандальном 205 округе в Чернигове. Интересно, что глава штаба партии "Европейская солидарность" Сергей Березенко отказался здесь выдвигаться во второй раз. Семинский в прошлом был главой правления компании "Нафтогазвыдобування" Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского. В ходе корпоративного конфликта Семинский был похищен и три года провел в заложниках у вымогателей.

Над текстом работали: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Владислав Красинский