А слуги хто? Кого Володимир Зеленський веде в Раду

Впевнена перемога Володимира Зеленського на президентських виборах багато в чому стала результатом суспільного запиту на нові обличчя в політиці. Уже ставши главою держави, Зеленський пообіцяв максимальне кадрове оновлення законодавчої влади, провівши до Верховної ради ті ж самі "нові обличчя".

Конкуренція за право стати кандидатом від партії Зеленського розгорнулася неабияка. Як розповідали штабісти СН, деякі кандидати перед партійним з'їздом не тільки "підчищали" за собою сліди в інтернеті або видаляли профілі в соцмережах, але й зовсім змінювали імена або прізвища. Це не дивно з огляду на те, що, згідно з даними закритих досліджень, які проводилися конкурентами СН, сам факт висунення від партії Зеленського може додати кандидату, навіть абсолютно невідомому, від 10% до 30% залежно від регіону.

А вкрай стислі терміни кампанії, як розповідали РБК-Україна політтехнологи "Слуги народу", робили підбір, а головне – перевірку і відсіювання кандидатів, дуже непростою справою. У межах процедури постпраймеріз партія відкликала декількох найбільш сумнівних висуванців. Хтось, потрапивши під хвилю критики в соцмережах, вирішив сам відмовитися від походу на вибори. Але окремі неоднозначні особистості в лавах "Слуги народу" все ж залишилися.

РБК-Україна виділило кілька ключових категорій кандидатів від СН. Серед інших, це представники Зе!Команди (16 осіб) і штабів Зеленського на місцях (34 кандидата), "кварталівці" (7), активісти та експерти (52), зірки спорту і шоу-бізнесу (8). Найбільш численна група – представники бізнес-середовища, їх 90 осіб. Серед них виділяється підгрупа бізнесменів з будівельної галузі.

Виокремлюються також значні групи "бюджетників", насамперед, зі сфери освіти – 27 осіб, юристи – 28 і представники місцевого самоврядування – 15 осіб. Окремо варто виділити кандидатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським і партією УКРОП – їх налічується 25. А 16 осіб, за нашими підрахунками, пов'язані з іншими впливовими персонами українського бізнесу і політики.

Володимир Зеленський і кандидати від "Слуги народу" на з'їзді партії в червні 2019 року (Фото: УНІАН)

Водночас багатьох персонажів цілком можна було б віднести до двох або навіть трьох категоріях, тому РБК-Україна визначалося, що саме могло стати ключовим фактором для потрапляння кандидата до списку кандидатів від "Слуги народу", наприклад, бізнес-діяльність або громадянський активізм

Про деяких кандидатів у відкритому доступі не вдалося знайти жодної інформації, як і зрозуміти, завдяки чому вони потрапили в ряди президентської партії. А для деяких "нових облич" нинішні вибори будуть вже не першими і навіть не другими, а "Слуга народу" – просто черговою партією. Наприклад, кандидат з 47 округу (Донецька область) Василь Патлачук в 2002 та 2006 роках безуспішно балотувався в Раду від Компартії, а в 2014 році був самовисуванцем. Тоді як кандидат у 99 окрузі (Кіровоградська область) Олександр Дануца двічі балотувався в Раду від "Нашої України" та "Україна – Вперед!", а у Кіровоградську міськраду – від Блоку Петра Порошенка.

У регіональному розрізі помітно, що в окремих областях від "Слуги народу" ідуть відверто слабкі кандидати, які не зможуть скласти серйозну конкуренцію місцевим важковаговикам у своїх округах. Округу на Волині явно пішли "під" команду впливового голови місцевої облради від УКРОПу і давнього соратника Коломойського Ігоря Палицю. У Дніпропетровській області низка округів – "під" команду того ж Коломойського і "укроповців", аналогічна ситуація і на Івано-Франківщині.

На закарпатських округах кандидати від СН навряд чи завадять переобратися членам впливової родини Балог. У Києві, де концентрація сильних кандидатів традиційно висока, в деяких округах "Слуга народу" виставила не особливо видатних представників. Звичайно, не варто виключати, що мова може йти не про домовленості і "зливи", а лише про те, що в низці регіонів команда президента в стислі терміни просто не змогла знайти потужних кандидатів. Наприклад, у Донецькій області, за винятком шоумена Сергія Сивохо, СН висунула маловпізнаваних кандидатів, які навряд чи зможуть скласти серйозну конкуренцію різним представникам "Опоблоку", "Опозиційної платформи" та іншим екс-членам Партії регіонів.

Повну розкладку кандидатів від "Слуги народу" за категоріями можна подивитися тут.

Зе!Команда

У цієї категорії представлені як добре відомі близькі соратники Володимира Зеленського, на кшталт голови партії Дмитра Разумкова (№1) або представника президента в Раді Руслана Стефанчука (№2), так і менш публічні штабісти, наприклад, керівник діджитал-напрямку президентської кампанії Зеленського Михайло Федоров (№6), глава штабу СН Олександр Корнієнко (№7) або партнери Разумкова за політтехнологічному бізнесу – Василь Мокан (№103) і Неллі Яковлєва (№113).

Сюди ж варто віднести представників експертного середовища, які увійшли в Зе!Команду ще під час президентських перегонів. Це, наприклад, Андрій Герус (№17), нині – представник Зеленського в Кабміні, а також Сергій Бабак (№11), що відповідає за освітню тематику і юрист Ірина Венедіктова (№3). Всі вони йдуть за партійним списком.

Квартал-95

Найвідоміший представник "кварталівців" – це Юрій Корявченков – "Юзик", який балотується в 33 окрузі в Кривому Розі. По мажоритарці також йдуть учасник "Ліги сміху" Андрій Боблях (145 округ, Полтава) і Ірина Борзова – дружина екс-КВНщика і нинішнього в. о. глави ДУС Сергія Борзова і донька керівника "Ліги сміху" Наума Барулі.

За списками йдуть гендиректор компанії "Квартал-концерт" Максим Ткаченко (№25), учасник Ліги сміху" і колишній весільний тамада Ігор Кривошеєв (№37), сценарист "Кварталу" Олександр Кабанов (№87) і директор з цифрових продуктів "Кварталу" Олена Хоменко (№129).

"Люди" Коломойського і УКРОП

Володимир Зеленський неодноразово спростовував свої зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським, крім бізнесу. Але аналіз кандидатів від "Слуги народу" показує, що не менше двох з половиною десятків висуванців СН так чи інакше пов'язані або з Коломойським безпосередньо, або з афілійованою з ним партією КРІП.

Насамперед тут варто виділити співробітників телеканалу 1+1, що належить Коломойському: гендиректора Олександра Ткаченка (№9 у списку), фіндиректора ТОВ "1+1 Інтернет" Артема Ковальова (№45), журналістів Олександра Дубінського (94 округ, Київщина), Ольгу Василевську-Смаглюк (96 округ, Київщина) і Сергія Швеця (214 округ, Київ).

Вплив Коломойського особливо помітно в базових для нього і УКРОПу регіонах. Екс-кандидат на місцевих виборах від УКРОПу в Луцьку, представник Зеленського в регіоні і учасник "Ліги сміху" Валерій Стернійчук йде в списку партії під номером 46. Радник Ігоря Палиці В'ячеслав Рубльов балотується у 20 окрузі на Волині, в сусідньому 21-ому – колега Стернійчука по "Лізі сміху" і колишній співробітник близької до Палиці газети "Аверс-Прес" (вже не видається) Андрій Лев.

Дніпропетровська область також представлена близькими до Коломойського людьми або депутатами від УКРОПу: 27 округ – підприємець В'ячеслав Медяник, 28 округ – відомий волонтер Юрій Мисягін, 29 округ – підприємець і адвокат Юрій Демченко, 34 округ – член політради УКРОПу Дмитро Чорний, 38 округ – депутат облради від УКРОПу Владислав Бородін, 39 округ – заступник голови облради Сергій Северин, 40 округ – бізнесмен Олександр Трухін

Аналогічна ситуація і в Івано-Франківській області. 83 округ – помічник нардепа від Кропу і екс-кандидата в президенти Олександра Шевченка, який балотується на цьому ж окрузі – Андрій Сторожук, 84 округ – інший помічник Шевченка Ігор Фріс, 86 округ – депутат облради від УКРОПу Олександр Матусевич, 88 округ – економіст Андрій Шевченко, який раніше проспонсорував виборчий фонд свого однофамільця на 1,6 млн гривень.

У 91 округу на Київщині йде Олег Дунда, він входить до ради директорів холдингу "Independence". Голова цієї компнаїі Станіслав Шейхетов є зятем співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова. До речі, сам Дунда раніше балотувався у Київраду від партії "Відродження", вплив на яку також приписують Коломойському.

Кандидат у 207 окрузі на Чернігівщині Максим Зуєв кілька разів балотувався у Верховну раду і Дніпровську міськраду (в останній – успішно) від пов'язаної з Коломойським партії "Україна майбутнього". Кандидат у київському 211 окрузі Олександр Юрченко – помічник голови УКРОПу Тараса Батенка, а в 215 окрузі – дипломат Богдан Яременко, який донедавна очолював столичну організацію УКРОПу. Колишня прес-секретар УКРОПу Євгенія Кравчук – 112 номер у списку "Слуги народу".

Зв'язки та родичі

Крім людей, афілійованих з Ігорем Коломойським і УКРОПом, партія Володимира Зеленського висунула групу кандидатів, яких за формальними ознаками можна пов'язати з іншими впливовими політиками і бізнесменами. Переважно вони йдуть за мандатами на мажоритарних округах.

Щонайменше двох кандидатів зі списку "Слуги народу" прийнято вважати людьми з орбіти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Денис Монастирський (19 номер) в "Зе!Команді" відповідає за реформу правоохоронної та судової системи. Він входить у комісію з відбору керівництва Держбюро розслідувань, донедавна був помічником нардепа Антона Геращенка, близького соратника Авакова. Сам Монастирський зв'язок із главою МВС заперечує. Владислав Криклій (12 номер) прийшов на держслужбу після Революції гідності зі сфери IT-рішень для бізнесу. Спершу він був радником Авакова, тепер же очолює Головний сервісний центр МВС.

На двох округах Вінницької області від "Слуги народу" балотуються люди, пов'язані з екс-регіоналом Григорієм Калетніком. Адвокат Таїса Томляк (16 округ, Ямпіль) захищає інтереси Вінницького національного аграрного університету. Калетнік – президент цього ВНЗ. Павло Довгань (18 округ, Іллінці) працює в науково-дослідному господарстві "Агрономічне", яке входить у структуру того ж ВНЗ. За цим округом у Раду йде і сам Калетнік.

Директор з корпоративних відносин корпорації олігарха Віктора Пінчука "Інтерпайп" Дмитро Кисилевський висувається від політсили Зеленського в окрузі №24 (Дніпро). Тут же йде близький соратник олігарха, чинний народний депутат Яків Безбах.

Серед кандидатів "Слуги народу" є також двоє людей пов'язаних з В'ячеславом Богуслаєвим – народним депутатом V-VIII скликань і власником підприємства "Мотор Січ", яке розташоване в Запоріжжі. Заступник голови управління з маркетингу та продажу вертолітної техніки цієї компанії Артем Кунаєв балотується в Раду під №100 від СН. У 74 окрузі в Запоріжжі партія висунула в депутати Геннадія Касая, який керує спортивним комплексом "Мотор Січ", гандбольным клубом "Мотор" і палацом спорту "Юність" (належить компанії "Мотор Січ"). Сам Богуслаєв йде в парламент за 77 округом (Запоріжжя), де "Слуга народу" висунула 29-річного весільного та сімейного фотографа Сергія Штепу.

В окрузі №93 (Переяслав-Хмельницький), де отримав мандат нардеп-утікач Олександр Онищенко, від "Слуги народу" йде бізнесвумен Анна Скороход. Її цивільний чоловік – російський банкір Олексій Алякін, який переховується в Україні, бізнес-партнер Павла Фукса. Останнього називали одним із спонсорів президентської кампанії Зеленського, хоча в його штабі від зв'язків з Фуксом відхрещуються. До речі, Центрвиборчком відмовив у реєстрації Онищенку, який хотів повторно боротися за мандат на цьому окрузі, але замість нього тут балотується його цивільна дружина Ганна Різатдінова.

У Миколаєві у 128-му окрузі балотується Олександр Гайду. Цей кандидат багато років керував спеціалізованим морським портом "Ніка-Тера", яким володіє Дмитро Фірташ. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в 2015 році Юрій Бойко нібито пропонував його кандидатуру на посаду голови обласної організації "Опозиційного блоку". Примітно, що парторганізації "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя" у Миколаєві зареєстровані за однією адресою.

Урбаніст Олександр Горенюк іде в Раду по одеському округу номер 136. Його батько дружив із сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Сам кандидат у свій час працював асистентом київського забудовника Андрія Вавриша. Цьому бізнесмену також приписують вплив на мажоритарщицю від "Слуги народу" в 220 окрузі (Київ) Ганну Бондар. Зараз вона працює в Мінрегіоні, але раніше була підлеглою Вавриша.

Одеського бізнесмена Руслана Плохого партія Зеленського висунула в 142-му окрузі (Арциз). Його батько – колишній нардеп від Партії регіонів і "Батьківщини" Ігор Плохий, відомий в регіоні схемами з захоплення великих площ сільгоспземель і забудовою історичного центру Одеси. Плохий-молодший також був помічником нардепів Тетяни Бахтеєвої та Дмитра Святаша.

На сусідньому окрузі (№143, Ізмаїл) "Слугу народу" представляє колишній заступник директора НЕК "Укренерго" Віктор Куртєв. У свій час він тісно співпрацював з екс-міністром палива і енергетики Іваном Плачковим, який влаштувався під Одесою. Зараз Куртєва пов'язують із бізнесменом Василем Хмельницьким спільними проектами в сонячній енергетиці. Куртєв вніс до виборчого фонду Зеленського 1,5 млн гривень.

У місті Горішні Плавні (округ №150) йде учасник проекту ICTV "Нові лідери" Олексій Мовчан. Він працює в "ProZorro.Продажі" заступником відділу управління проектами. Цікаво, що Мовчан є племінником нардепа Юрія Шаповалова ("Відродження"), який активно розставляє своїх людей на сусідніх з Кременчуком округах.

Ще один родич впливового політика йде в Раду в Хмельницькому (187 округ). Це Стефанчук Микола – брат представника президента в парламенті і ідеолога "Слуги народу" Руслана Стефанчука. Раніше він намагався потрапити до Верховного суду, але вибув з конкурсу.

У київському окрузі №223 балотується менеджер Сергія Тарути – Людмила Буймістер. Вона очолювала правління його польської компанії, що працює у сфері вітрової енергетики. На даний момент Буймістер керує Гданською суднобудівною верф'ю. Вона також була гендиректором компанії Тарути "Кіноманія".

Активісти та експерти

Активісти та експерти з різних напрямів – друга за чисельністю, після бізнесменів, категорія серед кандидатів від "Слуги народу". Тут є і відомі на всеукраїнському рівні люди, які в основному йдуть за партійним списком, і місцеві активісти, які балотуються в округах.

На 4 місці в списку – Давид Арахамія, більш відомий як "Давид Браун". Він - співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster та волонтерської організації "Народний проект". Після початку активної фази війни став радником голови Миколаївської ОДА, а потім – міністра оборони. З жовтня 2014 року очолював Раду волонтерів при Міноборони. Днями був призначений секретарем національного інвестиційної ради.

23 номер списку – художник-мураліст Гео Лерос, засновник проекту Art United Us і радник мера Києва Віталія Кличка. 62 номер – експерт з питань гендерної рівності та помічниця нардепа Сергія Лещенка Марина Бардіна.

82 номер Мар'ян Заблоцький – заступник голови Української аграрної асоціації, учасник проекту "Нові лідери" на телеканалі ICTV, голова громадської Ради при комітеті ВР з питань податкової і митної політики, як економічний експерт регулярно виступає на телеканалах.

104 номер Роксолана Підласа – радник віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, працювала проектним менеджером Українського кризового медіацентру.

За 81 округом (Запорізька область) йде PR-директор благодійного фонду "СТОП Алкоголь", за 169 округом в Харкові – Олександр Куницький, він же блогер zpsanek, який спеціалізується на дорожньо-поліцейській тематиці і не раз вступав у сутички з поліцією. У 218 окрузі у Києві балотується Дмитро Гурін – урбаніст і блогер.

Зірки шоу-бізнесу і спорту

Не обійшлося в списку "Слуги народу" і без традиційного передвиборчого прийому українських партій – висунення спортивних і телевізійних зірок, хоча їхня кількість вельми невелика. Великою несподіванкою стала поява на 10 місці списку чемпіона світу з греко-римської боротьби Жана Беленюка. На 57 місці йде легкоатлетка, чемпіон світу та бронзовий призер Олімпіади Ольга Саладуха. У 118 окрузі (Львів) висувається Артем Федецький, гравець місцевого ФК "Карпати" та екс-гравець збірної України, відомий своєю виражено проукраїнською позицією.

Троє кандидатів-мажоритарників є фактичними колегами Володимира Зеленського за його попередньою кар'єрою – Роман Грищук (222 округ, Київ) і Олександр Скічко (197 округ, Черкащина) зі студії "Мамахохотала". Останній також є зятем бізнесмена Леоніда Юрушева. За 49 округом (Донецька область) йде відомий комік Сергій Сивохо.

У 219 окрузі у Києві у народні депутати балотується ресторатор, телеведучий і герой світських хронік Микола Тищенко. З великою натяжкою в цю компанію можна записати і Героя України, учасника АТО, екс-командира аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади Ігоря Герасименка – серед кандидатів від "Слуги народу" є й інші учасники бойових дій на Донбасі, але набагато менш відомі.

Бізнес

Бізнесмени - найчисельніша категорія висуванців від "Слуги народу". Під час аналізу списків сюди включалися всі кандидати, так чи інакше пов'язані з комерційною діяльністю, не тільки власники, але і наймані менеджери.

Різниця масштабів їхніх компаній вражає – кандидатами від "Слуги народу" стали і представники великого бізнесу, наприклад, голова наглядової ради та засновник київської групи компаній Status Group (відома такими столичними об'єктами як Podil Plaza & Residence, ЖК Рів'єра, Статус град), який іде за 196 округом в Черкаській області Андрій Стріхарський, та директор сільського фермерського господарства "Топольок" Сергій Кобзар, який на 105 окрузі (Луганщина) буде конкурувати з рідним братом Віктора Медведчука – Сергієм.

Серед примітних кандидатів-бізнесменів можна назвати Олексія Кузнєцова, що йде по 106 округу (Сєверодонецьк, Луганська область). Він був помічником екс-нардепа Володимира Медяника, підозрюваного в причетності до створення так званої "ЛНР".

Інший цікавий кандидат – майстер спорту з пауерліфтингу і власник двох спортклубів Артем Дмитрук (округ №133, Одеса). На День Конституції кандидат планує поставити рекорд України з підйому зі штангою на плечах, піднявшись по Потьомкінських сходах в Одесі.

Неоднозначні кандидати

Група людей, яких "Слуга народу" висунула за списком та на мажоритарних округах, заслуговує окремої уваги, завдяки цікавим нюансам в їхніх біографіях.

Девелопер Андрій Холодов йде 22-им номером у списку "Слуги народу". Згідно з інформацією на сайті партії, його дружина Катерина Шаховська займається виробництвом і продажем весільних та вечірніх суконь під брендом Stella Shakhovskaya. Її сина хрестила Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука. Також на Шаховську записані компанії, пов'язані з утриманням МАФів.

Прокурор Владлен Неклюдов починав кар'єру в місті Кривий Ріг наприкінці 90-х. Зараз кандидат у нардепи від "Слуги народу" під 36 номером працює в Дніпропетровській обласній прокуратурі. У ЗМІ відомий, насамперед, як "співучий прокурор". Він знімає кліпи на свої пісні і викладає їх в YouTube.

Під 78-м номером у списку "Слуги народу" йде бізнесвумен Ольга Кавун. Її чоловік Дмитро Кавун був заступником прокурора Одеської та Харківської областей у часи Януковича. Подружжя Кавунів нещодавно проспонсорувала партію "Наші" Євгена Мураєва на 234 тисячі гривень. Цікавий нюанс: Кавун не було в першому варіанті списку, затвердженого на з'їзді політсили.

Блогер Єлизавета Богуцька посіла 95 рядок у списку політсили Володимира Зеленського. Вона стала популярною після низки публікацій в соцмережі з засудженням російської окупації Криму в 2014 році, після чого покинула півострів. Богуцька була активною соратницею Міхеїла Саакашвілі, відома також різкою критикою президента Петра Порошенка.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов балотується у Верховну Раду під 99-м номером у списку "Слуги народу". Він володіє київським відділенням російської компанії Kesarev Consulting, співпрацював із компанією "Інтерпайп" Віктора Пінчука у складі антикризової PR-групи, також був радником міністрів фінансів та аграрної політики. Соколов досі має російський паспорт, але намагається вийти з громадянства.

Блогер Максим Бужанський відомий неоднозначними висловлюваннями проти учасників Революції гідності й ностальгією за радянськими часами. "Слуга народу" висунула його кандидатом у нардепи в 25 окрузі у місті Дніпро. Низка лідерів думок у Facebook публічно закликала керівництво "Слуги народу" відкликати його кандидатуру, але безрезультатно.

Тетяна Грищенко представляє партію Зеленського в 66 окрузі в Малині. Інформації про неї в мережі дуже мало. Відомо, що кандидат входить в громадську організацію "Свічадо". На кількох останніх виборах вона працювала членом окружного виборчкому від Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

Олександр Пекарь балотується в закарпатському окрузі №68. Цей кандидат став відомим після того, як у мережі виявили його заявку на одному з сайтів з пошуку роботи. У короткому резюме російською мовою кандидат допустив 20 помилок. Причому сам Пекарь зазначив, що володіє п'ятьма мовами.

Підприємець Олег Семінський побореться за мандат на скандальному 205 окрузі у Чернігові. Цікаво, що глава штабу партії "Європейська солідарність" Сергій Березенко відмовився тут висуватися вдруге. Семінський у минулому був головою правління компанії "Нафтогазвидобування" Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського. Унаслідок корпоративного конфлікту Семінський був викрадений і три роки провів у заручниках у вимагачів.

Над текстом працювали: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Владислав Красінський