На округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера с гражданством Израиля

Фото: Александр Куницкий (facebook.com/zpsanek)

Речь идет о блогере из Днепра Александре Куницком

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek). По этому же округу баллотирует нардеп Александр Грановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Как сообщается, о израильском гражданстве Куницкого свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, находящиеся в распоряжении "Цензор.НЕТ".

"Речь идет про предоставленную израильским Ведомством по вопросам корпораций выписку о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким. Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдали справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2", - говорится в сообщении.

Как сообщается, издание обратилось в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Отмечается, что сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно, отметив, что об этом можно будет узнать на сайте ЦИК.

"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", - сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.

Фото: censor.net.ua

Ранее СМИ сообщали, что у Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии. Сам он назвал эту информацию неправдивой.

Ранее в СМИ появилась информация о встрече Грановского с олигархом Игорем Коломойским, хотя сам Грановский в интервью "Цензор.НЕТ" это опровергал.