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В "Слуге народа" заявили, что Рада продолжит собираться летом

Автор: Артур Родивилов

Депутаты собрали подписи для внеочередных заседаний

Народные депутаты договорились собираться летом на внеочередные заседания для принятия ряда неотложных законопроектов. Парламентарии уже собрали подписи для этого.

Об этом сообщил "Слуга Народа" Александр Качура, передает телеканал "Украина 24".

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По его словам, нардепы договорились, что во время летнего периода работа не будет прекращаться.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания Рады. Одно состоится по требованию президента, а другое - по требованию народных депутатов", - сказал Качура.

Также он анонсировал, что депутаты планируют встречаться в зале парламента минимум 3-5 раз за межсессионный период для принятия социальных и "антикоронавирусных" законопроектов.

Ранее стало известно, какие законопроекты планирует рассмотреть Верховная рада в понедельник, 13 июля.

Также сообщалось, что Совет Европы просит украинский парламент рассмотреть в первом чтении закон о медиа до конца текущей сессии.

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