В "Слузі народу" заявили, що Рада продовжить збиратися влітку

Народні депутати домовилися збиратися влітку на позачергові засідання для ухвалення низки невідкладних законопроектів. Парламентарії вже зібрали підписи для цього.

Про це повідомив "Слуга Народу" Олександр Качура, передає телеканал "Україна 24".

За його словами, нардепи домовилися, що під час літнього періоду робота не буде припинятися.

"У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша - на вимогу народних депутатів", - сказав Качура.

Також він анонсував, що депутати планують зустрічатися в залі парламенту мінімум 3-5 разів за міжсесійний період для прийняття соціальних та "антикоронавирусных" законопроектів.

Раніше стало відомо, які законопроекти планує розглянути Верховна рада у понеділок, 13 липня.

Також повідомлялося, що Рада Європи просить український парламент розглянути в першому читанні закон про медіа до кінця поточної сесії.