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В "Слуге народа" назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе

Новости » Политика    23.07.2019 - 16:57
В "Слуге народа" назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы на Донбассе могут пройти лишь в случае полного прекращения огня и разведения войск

Глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях нужно пройти еще длинный путь. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "РБК-Украина". 

Также он отметил, что для проведения выборов на Донбассе должно быть полное прекращение огня, а также разведение войск. 

На вопрос будет ли фракция "Слуга народа" голосовать за выборы на оккупированном Донбассе в случае разведения войск, Разумков заявил, что да, но только по украинскому законодательству. 

"Выборы могут состояться только по украинскому законодательству и так, как должны происходить выборы - это волеизъявление граждан, а не принуждение их поставить галочку за того или иного представителя так называемых "ЛНР/ДНР". Этот процесс должен идти в рамках Минска, но он должен защищать интересы государства Украина и происходить по украинскому законодательству", - заявил он. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами, однако, в коалиции хотят видеть только новые политические силы. 

Напомним, 27 мая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

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Новости Украины ДонбассСлуга народаДмитрий Разумков
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