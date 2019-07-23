У "Слузі народу" виступили за ухвалення закону про опозицію

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Разумков зазначив, що закон про опозицію не є першочерговим

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що закон про опозицію повинен бути прийнятий. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, для початку цей закон повинні розробити.

"Я вважаю, що закон про опозицію повинен бути прийнятий. Але для початку його потрібно розробити. Ми з вами починали розмову з того, що у нас опозиція не несе ніякої відповідальності. Вона найчастіше діє за принципом "сам дурень", - заявив голова партії.

Також він зазначив, що протягом багатьох років ставлення влади до ініціатив відміталися з-за того, що "вони не наші".

"Це було таке ставлення влади протягом багатьох років. Коли навіть хороші ініціативи, які йшли від опозиційних політичних сил, а такі теж були, хоч і не часто, відкидались не тому, що вони погані, а тому що "вони не наші", - зазначив Разумков.

Однак, Разумков зазначив, що закон про опозицію не є першочерговим.

"Якщо ми говоримо про те, що частина опозиційних або неопозиційних політичних сил буде підтримувати законопроекти президента і коаліції, спрямовані на позитивні зміни в країні, то тут має бути тандем у роботі. Інше питання, що про це багато говорили, а ми плануємо (прийняти закон про опозицію, - ред.) це зробити. Але, думаю, це не першочергове закон, однак його варто прийняти", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Разумков заявив, що політична партія "Слуга народу" вже зараз готова обговорити коаліцію з політичними силами. За його словами, в партії хотіли б бачити в коаліції нові політичні сили.

Крім того, він підкреслив, що для проведення виборів на непідконтрольних Україні територіях потрібно пройти ще довгий шлях.