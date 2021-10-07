В "Слуге народа" рассказали, чем займутся после назначения нового спикера Рады

По словам Кравчук, после назначения нового спикера нардепы планируют внести изменения в регламент, чтобы не тормозить работу Рады, рассматривая тысячи поправок к законопроектам.

Также в Раде хотят откорректировать спецпроцедуру принятия законопроектов, к которым подаются многочисленные поправки.

Кроме того, 18 октября монобільшість проведет заседание фракции, где обсудит кандидатов на должность главы аппарата ВР. Вероятно, еще и кадровые ротации в правительстве.

"Мы хотели бы ускорить темп", - сказала Кравчук.