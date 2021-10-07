У "Слузі народу" розповіли, чим займуться після призначення нового спікера Ради

За словами Кравчук, після призначення нового спікера нардепи планують внести зміни до регламенту, щоб не гальмувати роботу Ради, розглядаючи тисячі поправок до законопроектів.

Також у Раді хочуть відкоригувати спецпроцедуру прийняття законопроектів, до яких подаються численні поправки.

Крім того, 18 жовтня монобільшість проведе засідання фракції, де обговорить кандидатів на посаду голови апарату ВР. Ймовірно, ще й кадрові ротації в уряді.

"Ми хотіли б прискорити темп", - сказала Кравчук.