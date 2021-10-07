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Нардепы выдвинули пять кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв

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Киев, Четверг 07 октября 2021 12:55
Нардепы выдвинули пять кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв Фото: нардепы выдвинули пять кандидатов в спикеры Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Дмитрия Разумкова уволили с должности спикера Верховной рады Украины. Народные депутаты выдвинули 5 кандидатов на эту должность.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Кого выдвинули на пост нового спикера Рады:

  • Руслана Стефанчука - был на посту вице-спикера до отставки Дмитрия Разумкова.
  • Ярослава Железняка - народный депутат 9 созыва от партии "Голос" номером 4 в списке как член партии. Заместитель главы одноименной фракции. Первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  • Гео Лероса - народный депутат, в сентябре его исключили из фракции "Слуга народа".
  • Алексея Гончаренко - народный депутат, член фракции от "Европейской солидарности".
  • Яну Зинкевич - избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Европейская Солидарность" номером 7 в списке как беспартийный. Секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Нардепы выдвинули этих кандидатов в спикеры Рады и снова ушли на перерыв, чтобы обсудить.

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Дмитрий Разумков Верховная рада
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