В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налогах

По его словам, на заседании фракции "Слуга народа" нардепы обсудили подготовку законопроекта №5600 ко второму чтению.

"Но он запланирован не на сейчас, на этой неделе он рассматриваться не будет, в четверг только заканчивается 14-тидневный срок подачи поправок. Эта сессия заканчивается 16 июля. Поэтому, когда он будет рассматриваться - или уже осенью, или в каком-то внеочередном формате - вопрос открытый. Скорее всего, второе чтение законопроекта №5600 и о т.н. олигархов будут вынесены уже в начале следующей сессии", - заявил Мокан.

Нардеп добавил, что сейчас по законопроекту №5600 ведутся переговоры. В частности, по администрированию налогов, со строительной отраслью, с аграриями, с органами местного самоуправления.

"Были определены коммуникаторы по этим направлениям, чтобы поправками ко второму чтению можно было усовершенствовать и максимально снять проблемные вопросы", - сообщил Мокан.