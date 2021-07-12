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У "Слузі народу" розповіли, коли розглянуть закони про олігархів і податки

Автор: Уляна Безпалько

Верховна рада розгляне закон президента України Володимира Зеленського про олігархів на початку наступної сесії. Тоді ж відбудеться голосування за законопроект №5600 про зміни ставок оподаткування.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан.

За його словами, на засіданні фракції "Слуга народу" нардепи обговорили підготовку законопроекту №5600 до другого читання.

"Але він запланований не на зараз, цього тижня він розглядатися не буде, в четвер лише закінчується 14-тиденний термін подачі поправок. Ця сесія закінчується 16 липня. Тому, коли він буде розглядатися - чи вже осінню, чи в якомусь позачерговому форматі – питання відкрите. Швидше за все, друге читання законопроекту №5600 і про т.зв. олігархів будуть винесені вже на початку наступної сесії", - заявив Мокан.

Нардеп додав, що зараз по законопроекту №5600 ведуться переговори. Зокрема, щодо адміністрування податків, з будівельною галуззю, з аграріями, з органами місцевого самоврядування.

"Були визначені комунікатори з цих напрямів, щоби поправками до другого читання можна було вдосконалити і максимально зняти проблемні питання", - повідомив Мокан.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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