В "Слуге народа" рассказали о претензиях к министрам экономики и финансов

Во фракции "Слуга народа" заявили, что больше всего вопросов у парламентариев возникает к работе министерств финансово-экономического блока. При этом вопрос с отставкой вряд ли решиться в ближайшие дни.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках".

К Министерству экономики есть вопросы в связи с отсутствием стратегии поддержки аграрной промышленности и понимания экономического развития государства в ближайшее время. Также нардепы недовольны отсутствием коммуникации с министром экономики Игорем Петрашко.

"У него два профильных комитета - экономического развития и аграрной политики. С двумя комитетами нормальной коммуникации не было. Есть стратегическое решение, что это министерство нужно разделить на министерство экономического развития и министерство аграрной политики. Соответственно, это будет два кресла", - рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Относительно Минфина, то больше всего во фракции недовольны ситуацией с Таможенной службой.

"Последние назначения в таможне вызывают беспокойство. Беспокойство вызывает не только то, что мы не видим ощутимого прогресса в реформе таможни. Но мы и не видим преодоления коррупционных схем, которые достались нам в наследство от предыдущей власти. Наоборот, возвращаются люди, которые работали с этими схемами", - объяснил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев.

Также в финкомитете недовольны темпами подготовки некоторых документов со стороны Минфина и недофинансирование расходов медсферы. Кроме этого судьба министра финансов Сергея Марченко будет зависеть во многом от бюджетного процесса и качества главного финансового документа страны, который поступит в Раду до 15 сентября. Однако начинать бюджетный процесс с одним министром, а заканчивать - с другим, во фракции считают рискованным.

Напомним, ранее глава фракции Давид Арахамия допустил возможную отставку министров экономики и энергетики.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" не исключают отставку министра экономики из-за ситуации на табачном рынке.