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В Раде пригрозили ключевым министрам отставками

Киев, Среда 02 сентября 2020 13:39
В Раде пригрозили ключевым министрам отставками
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава фракции Давид Арахамия допустил возможную отставку министров экономики и энергетики. Также возможна смена и всего состава правительства, но пока для этого нет оснований.

Об этом Арахамия рассказал журналистам.

Он отметил, что фракция "Слуга народа" ожидает от министров экономики и энергетики быстрых и эффективных решений по выходу из кризиса.

"Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы. Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут сменены", - сказал Арахамия.

Глава фракции добавил, что сейчас оснований для отставки всего правительства нет, однако парламент готов пойти на такой шаг.

"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдаем", то пойдут все вместе", - сказал Арахамия.

Также Арахамия заявил, что парламент правильно сделал, решив не давать иммунитет правительству.

Отметим, сейчас должность министра экономики занимает Игорь Петрашко. Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначена Ольга Буславец.

Ранее о возможных отставках в "экономическом блоке" Кабмина сообщил заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина, с начала года госбюджет Украины недополучил 20 млрд гривен плановых доходов.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотставкаДавид Арахамия
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