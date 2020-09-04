В "Слуге народа" не исключают отставку министра экономики из-за ситуации на табачном рынке

Фото: Александр Качура (facebook.com)

Нардеп Качура утверждает, что в работе экономического блока правительства есть проблемы

Во фракции "Слуга народа" обсуждается вопрос отставки министра экономического развития Игоря Петрашко. Одной из причин его увольнения может быть попытка пролоббировать легализацию монополии компании "Тедис-Украина" на табачном рынке.

Об этом сообщил народный депутат от " Слуги народа" Александр Качура перед заседанием Верховной рады.

"Нужно признать, что есть проблемы в работе экономического блока правительства. Мы недовольны работой министра экономического развития Петрашко. Мой опыт взаимодействия с ним такой: он саботировал организацию работы рабочей группы по борьбе с табачными монополистами, делал все, чтобы огромные табачные корпорации не платили налоги в Украине. Именно Петрашко вносил на рассмотрения КМУ проект постановления о фактической легализации табачной монополии. Он хотел сделать национального табачного оператора, и под заявленные критерии подходило только одно юридическое лицо - "Тедис-Украина". Я вижу, что человек на месте министра занимается не тем, чем нужно. Это был лоббизм? Да, лоббизм. Нужно ли в связи с этим проводить кадровые изменения? Я уверен, что да. Более того, после увольнения, я не исключаю, будут еще и несколько уголовных дел", - сказал Качура.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Холодов также заявлял о том, что министерство экономики срывает работу рабочей группы, которая должна контролировать выполнение Меморандума, подписанного между производителями сигарет и Кабинетом министров в декабре 2019 года.

По словам Холодова, с марта до июля Министерство ни разу не проводило заседания.

Когда же заседание состоялось, депутаты Холодов и Юрченко заявили о том, что на рабочей группе председательствует представитель табачного бизнеса, а заместитель министра Светлана Панаиотиди выступала там на стороне табачных компаний и не задала ни одного вопроса о выполнении обязательств табачных корпораций по Меморандуму.

Как известно, Антимонопольный комитет обвиняет компанию "Тедис-Украина" и 4 крупнейших производителей сигарет – компании "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "ДжейТиАй" и "Империал Тобакко" в картельном сговоре, на компании наложен штраф в 6,5 миллиарда гривен.

Три из четырех компаний-производителей уже выплатили штраф в государственный бюджет.

Вопрос о неуплате налогов табачными компаниями также рассматривается Временной следственной комиссией по расследованию махинаций в налоговой и на таможне.