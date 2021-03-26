В "Слуге народа" рассказали, как последние решения СНБО влияют на их рейтинги

Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против нардепа Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.

Вместе с тем, в партии утверждают, что не ставят за цель склонить на свою сторонников политсилы пятого президента Украина Петра Порошенко.

"Мы воплощаем свою политику в интересах украинского народа, государства и национальной безопасности. Думаю, это в комплексе может привлечь внимание какой-то части избирателей, которые были недостаточно уверены в том, что "Слуга народа" - это проукраинская сила", - рассказал РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.