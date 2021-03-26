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У "Слузі народу" розповіли, як останні рішення РНБО впливають на їх рейтинги

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти нардепа Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. У партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

Про це йдеться в матеріалі "План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда".

Разом з тим, у партії стверджують, що не ставлять за мету схилити на свою прихильників політсили п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Ми втілюємо свою політику в інтересах українського народу, держави і національної безпеки. Думаю, це в комплексі може привернути увагу певної частини виборців, які були недостатньо впевнені в тому, що "Слуга народу" - це проукраїнська сила", - розповів РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, у "Слузі народу" заявляли, що не вважають Порошенка своїм головним конкурентом.

Раніше РБК-Україна писало, що кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше підтримки має партія "Слуга народу" - 25%.

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