В "Слуге народа" рассказали, почему Рада поддержала президентский законопроект об олигархах

"Мы хотим создать новые правила, которые изменят систему. Это абсолютно нормальное цивилизованное желание, которое направлено на то, чтобы в Украине было реальное верховенство права, а не верховенство денег. Олигархи являются источником деструктивной для экономики, общественных отношений и всей государственной системы. С чем соглашается большинство украинцев, поэтому президентская инициатива понятна обществу и имеет широчайшую поддержку", - объясняет Корниенко.

По его словам, законопроект вводит четкие критерии определения олигарха: монополист, который участвует в политической жизни, влияет на медиа и имеет активы более 2,227 млрд грн. Если три из четырех критериев совпадают, человека заносят в реестр олигархов на основании представления Кабмина, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Именно Совет нацбезопасности и обороны будет формировать список олигархов, ведь проблема олигархической экономики и влияния олигархата определена угрозой национальной безопасности государства.

Все данные реестра будут в открытом доступе с возможностью копировать, распечатывать и распространять ее с сайта СНБО. Результатом попадания в реестр является ряд последствий, отмечают в СН.

"Прежде всего, это прозрачность через представление деклараций. Это запрет участвовать в финансировании политических партий, запрет участия в большой приватизации. Но кроме этого это еще и прозрачность финансовых операций в соответствии с законом о финансовом мониторинге и требованиях прозрачности со стороны развитых стран", - объясняет народный депутат фракции СН, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это не наказание или дискриминация определенных влиятельных и состоятельных лиц.

"Речь идет не о санкциях и не об ответственности - сам по себе статус олигарха это не преступление, у нас нет такой уголовной статьи. Это совокупность норм, которые определяют статус лица, которое имеет влияние на бизнес, политику и медиа, определяет, что это негативно сказывается на жизни всего общества и содержит перечень норм, которые позволяют предотвратить негативное влияние этой личности на общество", - констатирует Гетманцев.

Одним из основных тезисов законопроекта является требование к госслужащим подавать декларации о контактах с олигархами.

"Общество должно понимать, почему с таким человеком контактирует, например, судья или депутат. Это абсолютно нормальное требование для прозрачности работы людей, которые осуществляются государственные полномочия", - объясняет Корниенко.

Парламентарии считают, что статус олигарха будет иметь и еще одно серьезное следствие: это будет восприниматься на Западе негативно, ведь там понятия олигархия и коррупция почти тождественны. Человек, который получит такой статус, сразу столкнется с проблемами в банках, на биржах, в контактах с политиками.

Кроме того, законопроект дает возможность избавиться от тех критериев, по которым человека вносят в реестр олигархов, например, избавиться от части активов, или отказаться от политической деятельности и заняться исключительно развитием бизнеса.

Именно недовольством олигархов в монобольшинстве объясняют ожесточенную критику законопроекта во время его рассмотрения в сессионном зале парламента.

"Можно посмотреть, кто как голосовал за этот законопроект, и кто его не поддержал. Понятно, что это те, кто не представляет, как заниматься политикой без финансовой и медийной поддержки олигархов", - считает Корниенко.

По его словам, главное то, что парламент уже проголосовал за президентский законопроект в первом чтении. И если ко второму чтению будут конструктивные идеи, как усилят базовый закон о деолигархизации, они могут быть учтены.

"Но если кто-то попытается завалить его "поправочным спамом", президент может обратиться за поддержкой непосредственно к обществу, я имею в виду вынесение этого вопроса на референдум. А настроения людей к олигархам известны, и общество будет требовать жесткого отношения ко всем, кто думает, будто время олигархов еще не закончилось", - отметил Корниенко.