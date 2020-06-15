В Киеве и Днепре "Слуга народа" хочет выдвинуть в мэры медиков

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

В мэры Киева хотят выдвинуть Виктора Ляшка

С поиском кандидатов в мэры Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова сложно из-за высокого рейтинга действующий глав городов. В связи с этим в "Слуге народа" решили прибегнуть к нестандартным решениям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вышли на поле: как партии Рады готовятся к местным выборам".

По данным издания, на пост мэра Киева в команде президента хотят выдвинуть главного санитарного врача Виктора Ляшко, которого предложил сам Зеленский.

А главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко - может баллотироваться от "Слуги народа" в мэры Днепра.

Отметим, глава столицы Виталий Кличко заявил о намерении в третий раз идти на выборы мэра Киева.

Напомним, в "Слуге народа" запустили центральный штаб для подготовки к местным выборам.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах в этом году украинское правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.

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Автор: Уляна Безпалько