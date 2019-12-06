В "Слуге народа" рассказали о главных ожидания от нормандского саммита

От нормандского саммита в Париже украинская сторона ожидает результатов по трем главным пунктам. Об этом сказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

В частности, первый пункт, которого ждет Украина - это полное прекращение огня по всей линии разграничения на Донбассе. Второй - освобождение всех военнопленных и политзаключенных.

"У на есть списки, они подтверждены в том числе "Красным крестом" - мы знаем, сколько наших людей там находится... И президент будет очень жестко требовать, чтобы эти списки были признаны", - сказал нардеп.

Третий пункт, по словам Потураева, возможен только при условии выполнения двух предыдущих пунктов. Речь идет о выборах на Донбассе по украинским законам и по стандартам ОБСЕ.

"Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной российской армии, ни подразделений наемников Российской Федерации - так называемых "армейских корпусов", первого и второго. Они должны быть выведены, они должны быть разоружены", - подчеркнул нардеп.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с руководителем Бюро демократических институтов и прав человека технические детали проведения выборов на Донбассе. Сейчас провести выборы в тех условиях, которые существуют, невозможно.

Чуть ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять необязывающий документ. Также в Кремле предостерегли от завышенных ожиданий в рамках саммита.