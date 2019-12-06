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Пристайко обсудил в ОБСЕ технические детали выборов на Донбассе

Новости » Политика     06.12.2019 - 00:58
Пристайко обсудил в ОБСЕ технические детали выборов на Донбассе
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Проведение выборов в нынешних условиях является практически невозможным, сказал глава МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Братиславе провел специальную встречу, которая касалась технической части проведения на Донбассе демократических выборов. Как передает РБК-Украина, об этом Пристайко сказал во время общения с журналистами, пишет "Укринформ".

Встреча Пристайко состоялась с руководителем Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое отвечает за мониторинг выборов.

"Мы проходили технические детали, насколько реально возможно провести это (выборы на Донбассе, - ред.)... Ситуация очень сложная... Но она даже сложная с технической точки зрения, потому что провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть - это практически миссия невозможна", - сказал Пристайко.

В любом случае, у сторон есть понимание того, что выборы должны быть честные, свободные и прозрачные.

"Мы говорим то же, что и дома украинцам: мы делаем честную попытку пройти все-таки по тому пути, который был определен 5 лет назад в Минске. Это - часть договоренностей. Это - поддержка наших западных партнеров в обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверное, нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил - в команде президента Владимира Зеленского рассчитывают на проведение выборов на оккупированном Донбассе 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране. Ермак также выразил надежду, что на встрече "нормандской четверки" обсудят обеспечение безопасности в ОРДЛО перед выборами, а также доступ украинских СМИ и кандидатов.

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