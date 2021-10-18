В "Слуге народа" рассказали про главные законопроекты на этой неделе

Как отметил он во время согласительного совета, эта повестка дня, в отличие от предыдущих, не наполнена тысячами законов, к которым у депутатов просто не дойдут руки, а содержит конкретный небольшой перечень важных документов.

"Надо наконец разобраться с законом о деолигархизации, снять постановление об отмене результатов голосования и открыть путь этому закону на подпись. Есть законопроекты так называемого пакета МВФ - реформа в банковской сфере, три закона, которые важно рассмотреть. Они будут в повестке дня во вторник", - рассказал он.

Относительно антиолигархического законопроекта, то председатель парламента Руслан Стефанчук сказал, что подпишет документ после прохождения всех процедур. По его словам, заявления о том, что закон против олигархов должен быть подписан тем главой Верховной рады, при котором он принимался, не соответствуют действительности и ни одна статья регламента и Конституции Украины не предусматривает такой порядок действий.

"У нас вообще проблема комплексная - в парламенте есть принятые законы и не подписанные главой. Это недопустимая вещь. Воля одного должностного лица не может перечеркнуть волю 226 народных депутатов, которые равны в правах в этом зале", - убежден Руслан Стефанчук.

На среду депутаты планируют рассмотрение проекта бюджета на 2022 год в первом чтении. По итогам работы направить поручение Министерству финансов о необходимости усиления финансирования ряда конкретных отраслей.

"В проекте бюджета есть над чем работать. Многие председатели комитетов обращаются к необходимости усиления тех сфер, которыми они занимаются - от образования до судов. Ко второму чтению надо это все учесть", - отметил Александр Корниенко.

В правительстве надеются на поддержку госбюджета Верховной радой, максимально большим количеством, отмечает представитель правительства в парламенте и руководитель секретариата фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук.

21 октября "Слуга народа" предлагает рассмотреть "ресурсный" законопроект №5600 по спецпроцедуре. Документ позволит устранить пробелы в налогообложении и убрать неправомерные льготы, позволявшие некоторым отраслям платить меньше налогов в бюджет. Таким образом бюджет, утверждают инициаторы, может получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры, кино и космической отрасли.

В четверг также депутаты могут провести внеочередную "евроинтеграционную" сессию. Собственно президент обратился к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку с просьбой созвать внеочередное заседание, где рассмотрят вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины и ратифицируют ряд документов.

В конце недели Рада возьмется за рассмотрение законопроекта №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Его появление упростит получение кредитов малыми и средними фермерами, которые владеют землей до 500 га.

"Это третий закон с "земельного блока". Должны его принять, чтобы уже в октябре выполнить свое обещание и полностью запустить земельную реформу. Напомню, что на этот законопроект Всемирный банк выделяет нам очень серьезную поддержку от 300 до 800 млн долларов", - сказал Александр Корниенко.

Относительно часа вопросов к правительству, то депутаты намерены заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко по наполняемости больниц и их готовности к отопительному сезону.

Кроме того, несколько планируется изменить допуск в Верховную раду для тех, кто там работает: депутатов, работников аппарата и журналистов. Предлагают только при наличии COVID-сертификатов о прививках, негативного ПЦР-теста или справки о выздоровлении. В "Слуге народа" заявили, что готовы присоединиться к наработке постановления, предусмотрев переходный период.