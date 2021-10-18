У "Слузі народу" розповіли про головні законопроекти цього тижня

Як зауважив він під час погоджувальної ради, цей порядок денний, на відміну від попередніх, не наповнений тисячами законів, до яких у депутатів просто не дійдуть руки, а містить конкретний невеликий перелік дуже важливих документів.

"Треба нарешті розібратися з законом про деолігархізацію, зняти постанови про скасування результатів голосування та відкрити шлях цьому закону на підпис. Є законопроєкти з так званого пакету МВФ - реформа в банківській сфері, три закони, які важливо розглянути. Вони будуть у порядку денному у вівторок", - розповів він.

Стосовно антиолігархічного законопроекту, то голова парламенту Руслан Стефанчук сказав, що підпише документ після проходження всіх процедур. За його словами, заяви про те, що закон проти олігархів має бути підписаний тим очільником Верховної ради, при якому він ухвалювався, не відповідають дійсності і жодна стаття регламенту і Конституції України не передбачає такий порядок дій.

"У нас взагалі проблема комплексна - у парламенті є ухвалені закони і не підписані головою. Це неприпустима річ. Воля однієї посадової особи не може перекреслити волю 226 народних депутатів, які рівні в правах в цій залі", - переконаний Руслан Стефанчук.

На середу депутати планують розгляд проекту бюджету на 2022 рік у першому читанні. За підсумками роботи скерувати доручення Міністерству фінансів щодо необхідності підсилення фінансування низки конкретних галузей.

"У проекті бюджету є над чим працювати. Багато голів комітетів звертаються щодо необхідності посилення тих сфер, якими вони опікуються - від освіти до судів. До другого читання треба це все врахувати", - наголосив Олександр Корнієнко.

Водночас в уряді сподіваються на підтримку держбюджету Верховною радою, максимально великою кількістю, зазначає представник уряду у парламенті та керівник секретаріату фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук.

21 жовтня "Слуга народу" пропонує розглянути "ресурсний" законопроект №5600 за спецпроцедурою. Документ дозволить усунути прогалини в оподаткуванні та прибрати неправомірні пільги, що дозволяли деяким галузям платити менше податків до бюджету. Таким чином бюджет, стверджують ініціатори, може отримати додаткові кошти на розвиток інфраструктури, кіно та космічної галузі.

У четвер також депутати можуть провести позачергову "євроінтеграційну" сесію. Власне президент звернувся до голови Верховної ради Руслана Стефанчука з проханням скликати позачергове засідання, де розглянуть питання, необхідні для поглиблення євроінтеграції України та ратифікують низку документів.

Наприкінці тижня Рада візьметься за розгляд законопроєкту №3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Його поява спростить отримання кредитів малими та середніми фермерами, які володіють землею до 500 га.

"Це третій закон із "земельного блоку". Маємо його ухвалити, щоб вже у жовтні виконати свою обіцянку та повністю запустити земельну реформу. Нагадаю, що під цей законопроєкт Світовий банк виділяє нам дуже серйозну підтримку від 300 до 800 млн доларів", - сказав Олександр Корнієнко.

Стосовно години запитань до уряду, то депутати мають намір заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з питань наповнюваності лікарень і їхньої готовності до опалювального сезону.

Окрім того, дещо планується змінити допуск до Верховної ради для тих, хто там працює: депутатів, працівників апарату та журналістів. Пропонують лише за наявності COVID-сертифікатів про щеплення, негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання. У "Слузі народу" заявили, що готові долучитися до напрацювання постанови, передбачивши перехідний період.

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