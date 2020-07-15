В "Слуге народа" рассказали, когда будут голосовать за главу НБУ

Голосование за нового председатель Национального банка Украины может состояться 16 июля. Новым главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко.

Об этом в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно голосование за главу Нацбанка состоится уже завтра. Кандидат - Кирилл Шевченко, председатель правления "Укргазбанка", - написала она.

Отметим, Шевченко занимает должность председателя правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и и. о. председателя правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Напомним, 1 июля экс-глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и назвал причиной такого решения "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

В Международном валютном фонде призвали сохранить независимость Нацбанка, так как это является одним из требований в рамках программы сотрудничества с Украиной.

На рассмотрение финансового комитета Верховной рады 15 июля внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.