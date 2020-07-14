В МВФ напомнили о необходимости сохранения независимости НБУ

Фото: Кристалина Георгиева (flickr.com/eu_echo)

По словам главы МВФ, реформа НБУ и ее результаты - "история успеха для Украины"

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о необходимости сохранения независимости Национального банка Украины. При этом она отметила, что независимость НБУ является одним из требований в рамках текущей программы с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Я призвала президента Владимира Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики, что является ключом к более активному инвестированию и инклюзивному росту", - отметила Георгиева.

При этом она отметила, что реформа Нацбанка Украины и ее результаты за последние пять лет - это "история успеха для Украины".

"Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему - все это является важнейшим предварительным условием для инвестиций и роста", - добавила глава МВФ.

Она также добавила, что надежные политические действия НБУ сыграли важную роль для стабилизации экономики страны.

"Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ", - подытожила Георгиева.

Напомним, Владимир Зеленский до конца недели определится с новым главой НБУ.

Кроме того, представитель МВФ Йост Люнгман заявил, что Украина должна сохранить независимость НБУ для продолжения кредитования.