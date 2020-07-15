В Раду внесли постановление о назначении нового главы НБУ

Фото: Кирилл Шевченко (kirillshevchenko.com)

Новым главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко

На рассмотрение финансового комитета Верховной рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка. Новым главой НБУ предлагают назначить Кирилла Шевченко.

Об этом в Facebook написал первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, заседание назначено на 9 утра 16 июля.

Отметим, Шевченко занимает пост главы правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка".

В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский 16 июля на заседании фракции "Слуга народа" должен представить нового главу НБУ.

Также сообщалось, что в Международном валютном фонде призвали сохранить независимость Нацбанка, так как это является одним из требований в рамках текущей программы сотрудничества с Украиной.