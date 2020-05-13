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В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с "бунтовщиками"

Новости » Политика     13.05.2020 - 21:59
В "Слуге народа" рассказали, что будут делать с "бунтовщиками"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Об исключении нардепов из фракции сейчас речь не идет

Источник в руководстве "Слуги народа" рассказал, что будут делать с "бунтовщиками" в монобольшинстве. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разошлись пути: как Зеленский провел через Раду "антиколомойский" закон".

По словам собеседника РБК-Украина, сейчас исключать "бунтовщиков" из фракции не планируют. Однако самостоятельный выход группы ориентированных на олигарха Игоря Коломойского мажоритарщиков, утверждает источник, не развалит монобольшинство.

"Нужно понимать, кто эти 40 человек, которые не проголосовали. Под закон о банках подтянули абсолютно всех: близких, типа Дубинского и днепропетровских мажоритарщиков, и "двоюродных", например, Богдана Яременко и Александра Ткаченко, которые голосуют за землю и за все важные законы. Что они выйдут из фракции? Нет", - заверил собеседник.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуги народа" сообщало, что сейчас поддерживать инициативы президента готовы около 200 народных депутатов. Источник также объяснил, почему СН не хватило собственных голосов для принятия закона о банках.

Также РБК-Украина писало, что сегодня парламент окончательно принял законопроект относительно усовершенствования механизма регулирования банковской деятельности. Документ поддержали 270 народных избранников.

Кроме того, народный депутат Антон Поляков заявил, что заблокировал подписание закона о банках. Поляков сообщил, что внес в ВР постановление об отмене результатов голосования за "антиколомойский закон".

Теги Новости Украины Слуга народа
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