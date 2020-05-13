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У "Слузі народу" розповіли, що робитимуть з "бунтівниками"

Новини » Політика     13.05.2020 - 21:59
У "Слузі народу" розповіли, що робитимуть з "бунтівниками"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про виключення нардепів з фракції зараз мова не йде

Джерело у керівництві "Слуги народу" розповіло, що будуть робити з "бунтівниками" у монобільшості. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розійшлися шляхи: як Зеленський провів через Раду "антиколомойський" закон".

За словами співрозмовника РБК-Україна, зараз виключати "бунтівників" з фракції не планують. Однак самостійний вихід групи орієнтованих на олігарха Ігоря Коломойського мажоритарників, стверджує джерело, не розвалить монобільшість.

"Потрібно розуміти, хто ці 40 людей, які не проголосували. Під закон про банки підтягнули абсолютно всіх: близьких, типу Дубинського та дніпропетровських мажоритарників, і "двоюрідних", наприклад, Богдана Яременка та Олександра Ткаченка, які голосують за землю і за всі важливі закони. Що вони вийдуть із фракції? Ні", - запевнив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції "Слуги народу" повідомляло, що зараз підтримувати ініціативи президента готові близько 200 народних депутатів. Джерело також пояснило, чому СН не вистачило власних голосів для ухвалення закону про банки.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні парламент остаточно ухвалив законопроект щодо удосконалення механізму регулювання банківської діяльності. Документ підтримали 270 народних обранців.

Крім того, народний депутат Антон Поляков заявив, що заблокував підписання закону про банки. Поляков повідомив, що вніс до ВР постанову про скасування результатів голосування за "антиколомойський закон".

Теги Новини України Слуга народа
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