В "Слуге народа" рассказали, как будет работать закон о деолигархизации

Законопроект о деолигархизации , который президент внес в Верховную раду и определил неотложным, имеет целью обеспечение интересов и национальной безопасности Украины. Он создает прозрачные правила поведения для лиц, которые имеют возможности существенно влиять на принятие государственных решений и используют их в собственных интересах.

Об этом заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Президент как гарант государственного суверенитета и территориальной целостности, как лицо, несущее прямую конституционно-правовую ответственность за сферу национальной безопасности Украины, считает, что лица, которые подпадают под признаки, определенные этим законом - создают реальную угрозу национальной безопасности Украины. А потому должен быть соответствующий реестр таких лиц", - сказал народный депутат.

Вениславский объясняет, что реестр будет вести Совет национальной безопасности и обороны Украины, потому что именно он является координирующим органом по вопросам национальной безопасности. Предложения о включении лица в реестр олигархов сможет подавать как Кабинет министров, так и члены СНБО.

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Владимир Ватрас рассказал, что в реестр олигархов будут попадать лица, которые будут отвечать по меньшей мере трем из четырех критериев:

"Первый - большое количество активов, стоимость которых составляет 1 млн прожиточных минимумов для лиц трудоспособного возраста. Второй - значительное влияние на средства массовой информации. Третий - монопольное положение на рынке, то есть олигарх контролирует ту или иную отрасль экономики. Четвертый - если он участвует в политической жизни", - сообщил Ватрас.

Еще одним нововведением законопроекта станет возможность ввести реестр лиц, контактирующих с олигархами, добавляет депутат. На следующий день после такого контакта топ чиновники (должностные лица, государственные служащие, руководители местных государственных администраций, военнослужащие с высокими званиями) должны будут внести сведения о таком контакте в единый реестр.

Председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрей Костин отмечает, что парламент должен как можно быстрее принять президентский законопроект. Так удастся прекратить многолетнее давление олигархов на судей, правоохранителей, политиков и их влияние на все сферы жизни в стране.

"Олигархи - это не только о политическом влиянии и давлении. Это также о монополизации соответствующих отраслей, направлений промышленности. Это о многолетнем подкупе политиков, депутатов разных уровней, судей, правоохранителей, других государственных служащих, чтобы они принимали решения не в пользу народа Украины, а в пользу определенных олигархических групп. Я считаю, что эта ВР должна положить этому конец", - констатирует Костин.

Олигархи будут иметь выбор: или стать обычными крупными бизнесменами, или продолжать быть олигархами - в таком случае они попадают под целый ряд ограничений, резюмирует народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов.

"Олигархи больше не смогут финансировать политические партии. Потому что они делают это с одной целью - использовать политсилы в собственных бизнес-интересах. Третье ограничение - невозможность участия в большой приватизации. Все говорили о борьбе с олигархами, но никто до сих пор не решался прибегнуть к реальным действиям", - говорит Маслов.

Кроме того, в "Слуге народа" прогнозируют, что запрет на финансирование партий прямо или косвенно приведет к тому, что партийная жизнь перестанет быть зависимым от указаний и выгод олигархов.

Нардеп сообщил, что это не единственный законопроект, направленный на деолигархизацию. Будет разработан целый пакет законодательных инициатив, призванных демонтировать олигархическую систему в Украине.

К тому же, сказали в "Слуге народа", лицо может быть исключено из реестра олигархов, если оно лишится соответствия этим критериям.