В "Слуге народа" рассчитывают весной рассмотреть сокращение количества нардепов
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассчитывает, что парламент этой весной возьмется за вопрос сокращения количества народных депутатов до 300. По его словам, в монобольшинстве есть достаточное количество голосов.
Об этом говорится в интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".
Нардеп отметил, что фракция "СН" может, как минимум, еще раз обсудить законопроект о сокращении количества нардепов, но он не думает, что будет много голосов "против".
"Законопроект есть и можно голосовать. Мы готовы, как минимум, еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что существует позиция президента, неоднократно озвученная, это было в предвыборной программе партии. Подождем, когда законопроект окажется в зале, и посмотрим, как за него будут голосовать", - сказал он.
На вопрос, окажется ли этот законопроект на повестке дня Рады уже этой весной, Корниенко ответил: "Надеемся".
Напомним, в конце января президент Владимир Зеленский рассказал, что закон о сокращении количества депутатов "следующий в очереди".
Добавим, этот законопроект президент внес в парламент 29 августа 2019 года.