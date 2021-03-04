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У "Слузі народу" розраховують навесні розглянути скорочення кількості нардепів

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 22:16
У "Слузі народу" розраховують навесні розглянути скорочення кількості нардепів Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розраховує, що парламент цієї весни візьметься за питання скорочення кількості народних депутатів до 300. За його словами, у монобільшості є достатня кількість голосів.

Про це йдеться в інтерв'ю Корнієнка агентству "Інтерфакс-Україна".

Нардеп зазначив, шо фракція "СН" може, щонайменше, ще раз обговорити законопроект про скорочення кількості нардепів, але він не думає, що буде багато голосів "проти".

"Законопроект є і можна голосувати. Ми готові його, щонайменше, ще раз обговорити на фракції, але я не думаю, що багато хто буде проти, тому що існує позиція президента, неодноразово озвучена, це було в передвиборчій програмі партії. Почекаємо, коли законопроект опиниться в залі, і подивимося, як за нього будуть голосувати", - сказав він.

На питання, чи опиниться цей законопроект на порядку денному Ради вже цієї весни, Корнієнко відповів: "Сподіваємось".

Нагадаємо, наприкінці січня президент Володимир Зеленський розповів, що закон про скорочення кількості депутатів "наступний в черзі".

Додамо, цей законопроект президент вніс до парламенту 29 серпня 2019 року.

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