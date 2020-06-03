В "Слуге народа" продолжаются дискуссии о кадровых назначениях в Кабмин

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В фракции не исключают, что министров сначала назначат как исполняющих обязанности

Во фракции "Слуге народа" продолжаются дискуссии относительно кадровых назначений в правительство. Есть противоречия по некоторым кандидатам в министры.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Он также напомнил, что Верховная рада планирует проголосовать за четыре кадровые назначения в Кабинет министров в четверг, 4 июня.

"Планы такие есть, хотя ситуация непредсказуемая. Противоречие у нас есть. По нашему коллеге Александру Ткаченко нет противоречий, фракция проголосовала единогласно. По другим министрам еще есть дискуссии. Но мы сделали сигнальное голосование, видели, что хватает голосов. Однако утром может измениться ситуация", - заявил Арахамия.

В то же время он не исключает, что министров сначала назначат как исполняющих обязанности.

"Пока настрой оптимистичный, что всех проголосуем. Всегда остается запасная концепция. Если действительно это нужно в правительстве, то можно назначить исполняющих обязанности. В это время увидят в работе человека, а потом уже голосовать через Раду", - добавил Арахамия.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров.

Так, новым министром культуры должен стать бывший генеральный директор телеканала 1+1, а ныне нардеп от "СН" Александр Ткаченко. Возглавить Министерство экологии должен Роман Абрамовский.

Также сообщалось, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в Кабинете министров, а нардепы определились с кандидатами на должности министров культуры и экологии.

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Автор: Анастасия Светлевская